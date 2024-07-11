Президент Кении Уильям Руто в обращении к нации заявил, что своим указом распускает правительство, а именно всех секретарей кабинета министров и генерального прокурора Кении. Об этом сообщает издание «Африканская инициатива».

По словам Руто, такое решение он принял, «поразмыслив и внимательно прислушавшись к тому, что сказал народ Кении». После роспуска правительства посты в кабинете сохранили только вице-президент Ригати Гачагуа и глава МИД Мусалия Мудавади.

В середине июня в Кении прокатилась волна протестов против налоговой политики правительства страны. Бюджет на 2024-2025 год предусматривал сбор дополнительных налогов на $2,7 млрд. За их счет правительство Кении рассчитывало сократить бюджетный дефицит и частично погасить государственные займы, которые достигли 68% ВВП.