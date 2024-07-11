Президент Кении Уильям Руто в обращении к нации заявил, что своим указом распускает правительство, а именно всех секретарей кабинета министров и генерального прокурора Кении. Об этом сообщает издание «Африканская инициатива».
По словам Руто, такое решение он принял, «поразмыслив и внимательно прислушавшись к тому, что сказал народ Кении». После роспуска правительства посты в кабинете сохранили только вице-президент Ригати Гачагуа и глава МИД Мусалия Мудавади.
В середине июня в Кении прокатилась волна протестов против налоговой политики правительства страны. Бюджет на 2024-2025 год предусматривал сбор дополнительных налогов на $2,7 млрд. За их счет правительство Кении рассчитывало сократить бюджетный дефицит и частично погасить государственные займы, которые достигли 68% ВВП.
Законопроект предполагал введение налогов на основные товары, включая хлеб, растительное масло и сахар. Также предлагалось взимать ежегодный налог за владение личным транспортом в размере 2,5% от стоимости автомобиля и экологический сбор на большинство промышленных товаров, в том числе на гигиенические прокладки и подгузники.
После начала протестных акций власти Кении пошли на уступки, исключив из законопроекта налоги на хлеб, сахар и масло, транспортный налог и экологический сбор на товары местного производства, НДС на операции с иностранной валютой и некоторые другие пункты.
Однако протестующие и оппозиция потребовали отменить законопроект полностью. Несмотря на массовые протесты, документ прошел два чтения. 25 июня протестующие ворвались в здание парламента в Найроби и подожгли его. После этого к разгону демонстрантов были привлечены полицейские и военные.
По данным Кенийской медицинской ассоциации (КМА) и правозащитников, силовики использовали слезоточивый газ, водометы и боевые патроны. По всей стране в результате столкновений погибли не менее 23 человек, около 30 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на КМА.