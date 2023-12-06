Президент Киргизии Садыр Жапаров запретил чиновникам дарить ему подарки на день рождения, пишет 24.kg со ссылкой на вице-премьера республики Эдиля Байсалова. 6 декабря Жапарову исполнилось 55 лет.

«Президент всем нам запретил делать ему какие-либо подарки. Он человек исключительной скромности. За три года Жапаров доказал, что народ Кыргызстана не ошибся, выбрав его главой государства», — заявил Байсалов.

Жапарова поздравили с 55-летием некоторые иностранные лидеры, в том числе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

7 октября свое 71-летие отметил Владимир Путин. В интервью Медиакорпорации Китая он рассказал, что отпраздновал день рождения в кругу друзей и близких. Кроме того, 7 октября российский лидер провел в своей резиденции Ново-Огарево рабочие встречи с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым.

В день 71-летия президента глава Чечни Рамзан Кадыров предложил из-за боевых действий на Украине «временно отменить» предстоящие президентские выборы в России или провести их с одним кандидатом — Владимиром Путиным.