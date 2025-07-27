Президент Сербии Александр Вучич обвинил режиссера Эмира Кустурицу и других лиц в том, что они хотят совершить госпереворот. Также лидер республики заявил, что Белград не введет санкции против России.

«Они [оппозиция] решили, по образцу гитлеровских отрядов, нападать на дома политических противников. Больше им нечего предложить Сербии. Посмотрите, до какого абсурда это доходит, все вместе: и [педагог] Динко Грухонич, и [режиссер Эмир] Кустурица, и [оппозиционный политик Ненад] Чанак, и [историк Мило] Ломпар. И нет никакой разницы, ведь “У нас общая цель — это Вучич, и мы должны его свергнуть”. И это их программа, другой у них нет», — сообщил он во время посещения нового Центра паллиативной помощи Университетского клинического центра Сербии.

Вучич добавил, что эти люди не знают, что делали бы в случае прихода к власти, не понимают нужд страны и в какое будущее ее вести: «Когда у людей из инструментов есть только хулиганство, только насилие, значит, им нечего сказать».

Сербский режиссер Эмир Кустурица является обладателем двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля. Он поддерживал протесты в стране, которые начались после гибели людей в Нови-Саде осенью 2024 года. Кустурица заявлял, что Вучича окружают «клоуны», что он за последние 10 лет уничтожил то, что оставалось от интеллигенции, и обвинял президента в том, что тот создает две Сербии — где есть лояльные ему люди и остальные. Ранее Высшая прокуратура Белграда выдвинула обвинения против шести лиц за подготовку насильственной смены власти. Среди фигурантов двое обвиняются в незаконном производстве, хранении, ношении и торговле оружием и взрывчатыми веществами.

Кроме того, президент Сербии заявил, что Белград не будет вводить санкции против Москвы. Так он прокомментировал слова сербского министра европейской интеграции Неманьи Старовича австрийским СМИ о том, что республика якобы будет готова ввести санкции против России, когда станет членом ЕС.

«Мы продолжим проводить свою политику, которая была основана на принципах и которая до сих пор показала себя правильной. Ее никто не любит — ни на Западе, ни на Востоке, но любят граждане Сербии, потому что это политика независимого и суверенного государства Сербия», — сказал Вучич.

По его словам, слова Старовича исказили, но говорил он в любом случае достаточно «неосторожно».

«Сербия не будет вводить санкции против Российской Федерации. <…> Моя позиция не изменилась, так что наша политика остается прежней», — подчеркнул он.

Также Вучич также отверг обвинения в том, что Сербия поставляет оружие Украине. По его словам, Белград с начала июля никому «не экспортировал ни одного патрона», хоть это и осложняет жизнь оборонной отрасли страны.

«Мы будем очень внимательно следить за тем, чтобы никто не мог обвинить нас в том, что мы где-то дополнительно поддерживаем военные конфликты. Хотя это [такой подход] и создает нам большие трудности, и у нас будут проблемы с выплатой зарплат нашим работникам», — сказал президент Вучич.

Вучич также заявил, что государство должно сделать все, чтобы уехавшие из страны сербы захотели вновь приехать и работать здесь. По его словам, в стране не хватает «ни слесарей, ни сварщиков, ни столяров, ни плотников, ни мясников». Также он поблагодарил Минздрав республики за то, что благодаря усилиям ведомства на родину вернулось более 100 медработников.

«Я хотел бы, чтобы правительство занялось этим, потому что эти люди способствовали бы значительному увеличению темпов роста нашей страны, увеличению ВВП. Кроме того, тем самым мы увеличили бы фертильную базу в будущем для нашей страны. И тем самым мы показали бы всем остальным, насколько хорошо жить в Сербии», — сказал Вучич.