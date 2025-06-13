Экспортируемое Сербией оружие может попадать на Украину — но не напрямую. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в ходе панельной дискуссии «Воспользуйтесь моментом: создание прочных партнерских отношений по соседству» на форуме GLOBSEC в Праге.

Его спросили об отношениях Сербии с Россией и Украиной. Вучич напомнил, что его страна «не полностью, но во многом зависит от российского газа», на поставки которого приходится 80% общего объема ее потребления. «Мы пытаемся диверсифицировать наши источники газа. Но в ближайшие шесть-семь лет ситуация не изменится», — констатировал сербский лидер.

При этом, по его словам, у Сербии налажено «очень хорошее сотрудничество» с Украиной, которая не признала независимость Косова. Вучич напомнил, что два дня назад встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Украина всегда была дружественной Сербии страной. <…> Мы это ценим. Когда речь идет о вооружении, мы не имеем права продавать и отправлять его ни в Россию, ни на Украину», — заявил политик.

Он признал, что сталкивался с информацией о поставке сербского оружия на Украину «через третьи страны» и допускает такую возможность. При этом Вучич заверил, что прямого такого экспорта нет.

«Когда вы продаете оружие в любую страну мира, то, возможно, Украина или Россия его получат, но мы не экспортируем оружие напрямую. Мы предложили поддержку для восстановления и реконструкции городов и регионов на Украине. И мы дали десятки миллионов», — поделился сербский лидер.

По его словам, Москва не оказывала на него «большого давления» по этому поводу, хотя и «могла быть недовольна».

«Мы действуем как независимое и суверенное государство. Европейский путь не может быть за Россию или Украину… Мы не против России! Мы не “маленькие русские”, как они нас себе представляют, мы сербы. Для нас важнее стратегический подход ЕС. Чего ЕС хочет от нас?» — задался вопросом Вучич.

Он дал понять, что не верит в объективность Евросоюза в вопросе о возможном членстве Сербии, и спрогнозировал бесконечные промедления и придирки со стороны Брюсселя и отдельных членов ЕС.

«Они будут говорить о проблемах с меньшинствами, с учебниками, обо всем, чтобы замедлить нас, и ругать нас по каждому вопросу. Это не создает доверия», — поделился сербский президент.

Вучич признал, что снижение популярности европейского курса в Сербии могло произойти по его вине из-за недостаточно «успешной пропаганды в пользу ЕС», которому в экономическом и политическом плане для страны все же нет альтернативы.

«Никто не может оспаривать важность ЕС. Но для нас это эмоциональный вопрос. Говоря о подходе, основанном на заслугах, некоторые говорят, что Албания и Черногория более развиты, чем Сербия. Ну, никто в это не верит! Никто», — подытожил сербский лидер.

Напомним, в конце мая пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России заявило, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставлять Украине боеприпасы по «нехитрой схеме» с подделкой сертификатов конечного пользователя и стран-посредников из Африки и НАТО, совершая тем самым «антироссийские действия» вопреки официально декларируемому Белградом «нейтралитету».

После этого Вучич заявил, что контракты на поставку сербского оружия другим странам не будут исполнены, если есть подозрение, что его конечным пользователем станет Украина. «Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», — сказал он.

Летом 2024 года газета Financial Times (FT) сообщила, что с начала российской военной операции на Украине в феврале 2022 года экспортированные Сербией боеприпасы на сумму около €800 млн через третьи страны попали на Украину. Вучич тогда подтвердил, что указанная сумма в целом соответствует реальности, но прямого экспорта не было.

«Мое дело заключается в том, чтобы гарантировать, что мы законно обращаемся с нашими боеприпасами, что мы их продаем. Я должен заботиться о своих людях, вот и все. Это все, что я могу сказать. У нас есть друзья в Киеве и в Москве. Это наши братья-славяне», — пояснял президент Сербии.

В конце 2023 года агентство Reuters со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Министерства обороны США утверждало, что Сербия согласилась поставлять оружие Украине и, возможно, уже начала поставки. «Если этот документ достоверный, он показывает либо двуличие Вучича по отношению к России, либо то, что Вашингтон оказывает на него огромное давление с целью доставки оружия Украине», — комментировал тогда это сообщение эксперт по Восточной Европе Януш Бугайски.