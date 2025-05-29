Оборонные предприятия Сербии продолжают поставки бое­припасов Украине через «нехитрую схему» с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников, говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России. Тем самым сербские оборонщики совершают «антироссийские действия» вопреки официально декларируемому Белградом «нейтралитету», указали в СВР.

В роли посредников чаще всего выступают страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша и Болгария, а в последнее время также задействуются «экзотические варианты с привлечением аф­риканских государств», сказано в релизе.

«Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть “стратегическое поражение” России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия. Едва ли подобные поставки можно обосновать “гумани­тарными соображениями”. У них одно очевидное назначение — убивать и калечить российских военнослужащих и гражданское население России», — говорится в сообщении.

Действия сербского военпрома в СВР назвали попыткой «выстрелить России в спину» и «конвейером смерти». По данным службы, в поставках участвуют крупнейшие оборонные предприятия Сербии, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя сообщение СВР, призвал провести тщательную проверку и расследование.

«Очень плохо, если это правда. Это показывает циничную двойную игру, но это надо проверять, потому что это могут быть недобросовестные посредники, поставки специально, чтобы рассорить нас с Сербией, одним словом — это нуждается в тщательной проверке», — сказал сенатор «Ленте.ру».

В ноябре 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна настроена улучшать отношения с НАТО, но при сохранении военного нейтралитета. «Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет», — цитировало сербского лидера агентство РИА Новости.