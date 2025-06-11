Президент Сербии Александр Вучич днем 11 июня совершил неанонсированный визит в Одессу для участия в четвертом ежегодном форуме «Украина — Юго-Восточная Европа», о чем незадолго до прибытия главы государства в страну сообщила его администрация. Эта поездка стала первым посещением украинской территории сербским лидером за все 12 лет его президентства.

Президент Сербии не впервые принимает участие в этом форуме. В частности, в октябре 2024 года он посетил третий саммит в хорватском Дубровнике, где подписал декларацию в поддержку Украины с осуждением действий России. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на информированный источник, этот формат был изначально инициирован Брюсселем как инструмент синхронизации политических курсов балканских стран и Украины на пути их евроинтеграции.

В этот раз на саммите Вучич, который ранее встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским по меньшей мере три раза, заявил, что Сербия может помочь Киеву в восстановлении разрушенных в ходе боевых действий регионов страны, передает Reuters.

«Если будет прекращение огня или перемирие, то мы сможем помочь… Мы можем взять один-два города или региона, которые мы могли бы восстановить. Думаю, что это было бы очень понятно, заметно для украинского народа, чтобы он мог получить четкую поддержку», — сказал сербский лидер украинскому коллеге (цитата по УНИАН).

Вучич также заверил, что Украина может в любой момент рассчитывать на гуманитарную помощь Белграда и его приверженность принципу территориальной целостности. Кроме того, лидеры двух государств договорились организовать двусторонние переговоры по вопросам развития партнерских отношений.

«Думаю, сможем решить некоторые наши вопросы по экономическому обороту. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет расти», — отметил президент Сербии.

Кроме того, Вучич во время брифинга признал отсутствие у него решения по урегулированию российско-украинского конфликта, отметив сложность этого вопроса и воздержавшись от каких-либо конкретных предложений, пишет УНИАН. При этом глава государства отказался поддержать итоговое заявление саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», в котором осуждаются действия Москвы против Киева.

Позднее сербский лидер опубликовал в соцсетях фото с мероприятия, в подписи к которому рассказал, что в ходе саммита он высказался за необходимость более активного взаимодействия сторон и скорейшего заключения мира, что откроет путь к урегулированию имеющихся разногласий. Он отметил, что «мир находится на историческом перепутье», и именно современникам предстоит определить вектор развития для будущих поколений.

«Я решительно выступил за то, чтобы голос дипломатии звучал как можно громче — чтобы мы могли лучше понимать друг друга», — заключил Вучич.

Визит Вучича на Украину последовал вскоре после обвинений со стороны российской разведки, утверждающей, что Сербия, несмотря на нейтральный статус, продолжает снабжать украинскую армию боеприпасами. Реагируя на обвинения, глава республики заявил о готовности пресекать любые сделки при малейших подозрениях в возможной поставке вооружений на украинский фронт, подчеркнув при этом сохранение экспорта сербских боеприпасов на международные рынки.

7 мая президент Сербии посетил Москву для участия в юбилейных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его визит сопровождался сложностями — европейские государства, пытаясь воспрепятствовать поездке, закрыли для его борта свое воздушное пространство, что вынудило его совершить промежуточную посадку в Азербайджане. Несмотря на это, сербскому лидеру удалось прибыть на парад Победы на Красной площади.

В рамках визита состоялась встреча Вучича с российским президентом Владимиром Путиным в Большом Кремлевском дворце — первая за последние три с половиной года. В ходе переговоров глава Сербии высказал пожелание организовать следующую встречу лидеров двух стран в Белграде.