Контракты на поставку сербского оружия другим странам не будут исполнены, если есть подозрение, что его конечным пользователем станет Украина. Об этом заявил президент страны Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии, передает портал «Новости».

«Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта», — сказал он.

Вучич отметил, что нужно следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались.

Таким образом президент Сербии, вероятно, отреагировал на обвинения Службы внешней разведки (СВР) России в том, что оборонные предприятия республики продолжают поставки бое­припасов Украине через «нехитрую схему» с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников. Тем самым сербские оборонщики совершают «антироссийские действия» вопреки официально декларируемому Белградом «нейтралитету», отметили в ведомстве.

В релизе российской спецслужбы сказано, что в роли посредников чаще всего выступают страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша и Болгария, а в последнее время также задействуются «экзотические варианты с привлечением аф­риканских государств».

Действия сербского военпрома в СВР назвали попыткой «выстрелить России в спину» и «конвейером смерти». По данным службы, в поставках участвуют крупнейшие оборонные предприятия Сербии, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Вучич назвал «не соответствующими действительности» некоторые заявления российской спецслужбы. В частности, по его словам, нет подтверждений того, что сербское оружие могло поставляться на Украину через Африку. Кроме того, разрешение на контракт оборонной компании «Югоимпорт СДПР» с Чехией не было выдано и ракеты не поставлены, утверждает он.

По словам президента Сербии, он обсуждал тему поставок боеприпасов с российским коллегой Владимиром Путиным в присутствии членов делегаций обеих стран и наедине. При этом он отказался раскрыть подробности их разговора. По словам Вучича, вместе с российской стороной была создана рабочая группа, чтобы «установить факты».

Отдельно сербский лидер рассказал об экономическом значении оборонной промышленности для страны. По его словам, в этом секторе напрямую занято около 24 тысяч человек, а с учетом смежных отраслей — еще порядка 25 тысяч рабочих мест.