Президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 из 40 человек, которые были приговорены к смертной казни. Дела осужденных переквалифицируют на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Белого дома.

«Он [президент Байден] считает, что Америка на федеральном уровне должна отказаться от практики смертной казни, за исключением преступлений, связанных с терактами и массовыми убийствами на почве ненависти», — говорится в заявлении.

Уточняется, что администрация Байдена приняла решение о переквалификации дел сейчас, чтобы у избранного президента Дональда Трампа, который вступает в должность 20 января, не было возможности привести в исполнение приговоры 37 осужденных.

Как отмечает AP, решение не затронуло троих осужденных. Среди них устроивший теракт на марафоне в Бостоне в 2013 году Джохар Царнаев, осужденный за убийство девяти афроамериканцев в церкви Чарлстона в 2015 году Дилан Руф, а также устроивший стрельбу в синагоге в Питтсбурге в 2018 году Роберт Бауэрс. Они по-прежнему остаются приговорены к высшей мере наказания — смертной казни.

По информации AP, в числе 37 человек, которым смягчили приговор, оказались осужденные за убийства полицейских, военнослужащих и чиновников, а также участники вооруженных ограблений и сделок, связанных со сбытом наркотиков.

В 2021 году в США ввели мораторий на смертную казнь на федеральном уровне, однако юрисдикция некоторых штатов оставила возможность для лишения осужденных жизни.

Полторы недели назад, 12 декабря, Байден также помиловал 39 американцев, осужденных за ненасильственные преступления, а также смягчил наказания для еще почти 1,5 тыс. заключенных, которых ранее в период пандемии коронавируса перевели из тюрем под домашний арест. В заявлении говорилось, что «эти действия представляют собой крупнейшее предоставление помилований за один день в современной истории».