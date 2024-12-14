Девятилетний ребенок погиб в результате атаки беспилотника на жилой дом в белгородском поселке Майский, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Также, по его словам, ранены мать и семимесячная сестра погибшего мальчика.

Во время атаки украинского БПЛА вся семья — отец, мать, сын и дочь — находилась дома. Мужчина не пострадал, женщина с травмой ноги и ушибом мягких тканей доставлена в белгородскую горбольницу №2, а маленькая девочка с контузией — в детскую областную больницу.

«В доме пробита крыша, повреждены стены, окна, внутренняя отделка и стоящий в гараже автомобиль. В соседнем доме выбиты окна, повреждены забор и ворота», — уточнил губернатор Белгородской области, выразив соболезнования семье погибшего мальчика.

Гладков добавил, что система ПВО сбила над Белгородским районом несколько беспилотников. В результате обломки перехваченных дронов пробили кровлю и повредили окна частного дома в селе Репное, говорится в сообщении губернатора.

«Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — подытожил глава Белгородской области.

Ранее российское Минобороны сообщило, что в ночь на 14 декабря над регионами страны было сбито 37 беспилотников, в том числе по 12 дронов — над Курской областью и Краснодарским краем. Власти Орловской области заявили о возгорании топлива в результате падения обломка сбитого беспилотника. Жители Орла в соцсетях утверждают, что пожар произошел на городской нефтебазе.