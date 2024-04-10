При обстреле, под который 10 апреля попала съемочная группа «Вести Луганск» в Кременной (ЛНР), погиб сопровождавший журналистов офицер пресс-службы Министерства обороны Евгений Половодов. Об этом сообщается в телеграм-канале ГТРК, где редакция выразила свои соболезнования близким погибшего. У него остались жена и маленький сын.

Половодов сопровождал съемочную группу, которая посещала танковый батальон в Серебрянском лесничестве под Кременной, и при обстреле получил смертельное ранение.

«Был смертельно ранен наш товарищ, майор пресс-центра группировки войск “Запад” Женя Половодов. Вместе мы сняли не один репортаж в Харьковской области, работая в самых горячих точках под Изюмом. Веселый и очень инициативный парень, что, по нашим временам, не часто встречается», — пишет военкор Александр Коц.

Сначала по съемочной группе было выпущено три снаряда из ствольной артиллерии, а при эвакуации раненых за машиной следовал украинский дрон, который упал рядом с автомобилем.

Из съемочной группы пострадали два человека: оператор Денис Шум получил осколочное ранение в ногу, а корреспондент Артем Юндас — контузию. Шума прооперировали, попавший в его ногу осколок извлекли, оператор остается в госпитале. Корреспонденту оказывается необходимая медицинская помощь.

«Наша съемочная группа выполняла свой долг, снимая репортажи о деле бойцов на передовой. Выполняла достойно, даже оказавшись в тяжелой ситуации помогали раненным эвакуироваться, заботясь о товарищах. Возвращайтесь в строй в ближайшее время, спасибо, что остались живы», — говорится в обращении ГТРК к пострадавшим сотрудникам.

Следственный комитет России сообщил, что будет расследовать атаку на съемочную группу со стороны Вооруженных сил Украины. «Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении ведомства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя случившееся, подчеркнула, что ВСУ вели по журналистам прицельный огонь и после этого продолжали преследовать их с помощью беспилотников. По ее словам, на сотрудников российских СМИ с украинской стороны «открыта настоящая охота с применением всех возможных средств поражения».

«Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима [президента Украины Владимира] Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует», — заявила Захарова.

По ее словам, российская сторона требует, чтобы «профильные международные структуры» решительно осудили действия Киева и приняли «надлежащие меры реагирования на непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и ее агентуры против представителей отечественной медиасферы».

Захарова подчеркнула, что Украина при «молчаливом согласии западных кураторов и ангажированных правозащитных структур» применяет «террористические методы устранения» в отношении представителей российских СМИ, тем самым нарушая международные гуманитарные нормы.