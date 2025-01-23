Во время пожара в отеле горнолыжного курорта Карталкая на северо-западе Турции погибли 79 человек, пишут The New York Times (NYT) и CNN. Среди них оказались 14 членов одной семьи.

По данным CNN Turk, речь идет о семье сотрудницы компании Turkish Airlines Зехры Сене Гюльтекин. Вместе с ней при пожаре погибли муж, трое детей и еще девять родственников.

The Independent Turk отмечает, что Гюльтекин — дочь Мехмета Гюнера, одного из бывших депутатов от Партии справедливости и развития (ПСР) Турции. Во время пожара девушка позвонила матери и попросила у нее прощения, добавляет издание.

Пожар произошел во время школьных каникул, большинство погибших отдыхали семьями. Как пишет NYT, некоторые были постоянными посетителями отеля и возвращались сюда из года в год.

Карталкая — горнолыжный курорт на северо-западе Турции. Расположен в 263 км от Стамбула, и в 186 км от Анкары в районе горной гряды Кёроглу на высоте 2 200 м над уровнем моря.

Всего на курорте находились 238 человек, из них 79 — погибли. В том числе декан бизнес-школы со своей дочерью; 10-летний пловец и его мать; два менеджера энергетической компании со своими сыновьями; врач-ортодонт, ее муж и двое детей; два повара, работавших в отеле, и другие. К вечеру 21 января были опознаны 56 жертв, тела 45 погибших передали родственникам.

При пожаре пострадал 51 человек, отмечает министр внутренних дел Турции Али Ерликай. 39 пострадавших уже выписали из больницы, а 12 по-прежнему проходят лечение, уточнили в Минздраве.

Пожар вспыхнул в ночь на 21 января в 12-этажном отеле Grand Eagle, расположенном на горнолыжном курорте Карталкая. Аварийные бригады прибыли на место происшествия почти через час после возникновения возгорания, рассказывал министр МВД. Тушение пожара осложняло то, что здание находилось на скале.

Как пишет NYT, когда пламя охватило верхние этажи здания, некоторые отдыхающие пытались выпрыгнуть из окон, чтобы спастись. В том числе использовали связанные простыни.

По словам очевидцев, пожарная сигнализация в отеле не сработала.

«Это было так ужасно. Все выпрыгивали из окон в страхе смерти. <…> Вокруг не было огнетушителей», — рассказал один из свидетелей корреспонденту CNN Turk.

Другой добавил, что «машины скорой помощи и пожарные прибыли очень поздно, и люди не знали, что делать».

Министр юстиции Йылмаз Тунч объявил о начатом судебном расследовании, на которое назначены шесть прокуроров и четыре главных инспектора. Кроме того, создана экспертная комиссия из пяти человек.

Тунч рассказал, что уже задержаны 11 человек, включая заместителя мэра муниципалитета, директора пожарной охраны города, владельца бизнеса, гендиректора компании и менеджера отеля.