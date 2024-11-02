Среди погибших при взрыве газа в жилой пятиэтажке в Черкесске оказался участник военной операции на Украине, который приехал домой в короткий отпуск. Также погибли его мать и бабушка, сообщает Инфо24.

По данным издания, Ислам Табулов 2000 года рождения отправился в зону боевых действий полгода назад. 24 октября он на несколько дней приехал к родственникам в Карачаево-Черкесию.

Утром 31 октября в доме на улице Лободина, где жили Табуловы, произошел взрыв газа. Находившиеся дома Ислам, его мать и бабушка погибли под завалами. В живых остались отец, который не жил с ними, и брат, который рано утром уехал на работу, рассказала Инфо24 сестра бойца.

Общественный активист из КЧР Умар Кончев написал в своем телеграм-канале, что Табуловых похоронят в ауле Абаза-Хабль Адыге-Хабльского района республики.

Как уточняет телеграм-канал Mash Gor, Табуловы жили этажом ниже пенсионерки, которую соседи по дому считают виновной в трагедии. По их словам, женщина была психически нездорова и никого не пускала в квартиру, в том числе газовиков, приходивших для проверки.

В результате взрыва газа, по данным МЧС, погибли пять человек, еще четверо пострадали. Среди основных версий ЧП рассматривается нарушение правил эксплуатации газового оборудования в одной из квартир на пятом этаже. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Решением региональных властей семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, получившим травмы — по 300 тыс. рублей. Для эвакуированных жильцов создан пункт временного размещения на базе школы-интерната.

Экспертизу пригодности пятиэтажки для дальнейшего проживания должны провести в течение недели, сообщил в своем телеграм-канале мэр Черкесска Алексей Баскаев.