Утром 31 октября в одном из пятиэтажных домов на улице Лободина в Черкесске произошел взрыв газа. В настоящее время известно о двух погибших и девяти пострадавших, разрушены верхние этажи здания. Подробнее о ЧП — в материале RTVI.

Погибшие и пострадавшие

Изначально пресс-служба МЧС Карачаево-Черкесии сообщала об одном погибшем в результате взрыва. Позже ТАСС уточнил, что их количество увеличилось до двух.

По данным регионального ГУ МЧС, число пострадавших увеличилось до девяти.

«Пожарно-спасательные подразделения продолжают разбор завалов. Из дома эвакуированы 52 человека, они будут размещены в пункте временного размещения, где организовано первоочередное жизнеобеспечение», — говорится в сообщении ведомства.

Глава республики Рашид Темрезов сообщил о госпитализации четырех человек и отметил, что медицинские учреждения готовы оказать помощь всем пострадавшим. По его словам, эвакуированные жители будут размещены в пункте временного размещения на базе школы-интерната имени Г.Д. Латоковой.

«Сейчас организован пассажирский транспорт для доставки людей. Они будут обеспечены всем необходимым», — отметил он.

Также Темрезов заявил о создании оперативного штаба. «Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Держу ситуацию на контроле», — добавил глава республики.

Причины взрыва

В оперативных службах сказали ТАСС, что предварительной причиной взрыва является утечка газа.

Как пишет RT, жители дома предполагают, что это могло произойти в квартире соседки, которая не пускала к себе газовиков.

«Она постоянно скандалила со всеми: с жильцами, УК, газовиками. Есть такая версия, да», — рассказал очевидец.

Жильцы квартиры на 4-м этаже сообщили SHOT, что проснулись от страшного шума.

«Внезапно начали лопаться стены, а потолок — трескаться. В комнате спали мужчина с супругой и трехлетний ребенок. Помещение полностью завалило обломками. Только чудом обошлось без серьезных травм», — рассказал один из них.



По данным SHOT, предварительно, одна из жертв — пенсионерка из квартиры на пятом этаже, соседи подозревают, что именно у нее был эпицентр взрыва.

«Бабушка Алла страдала психическим расстройством, она заперлась в квартире и никого туда не пускала — ни газовиков, ни полицейских», — отмечает телеграм-канал.

При этом SHOT пишет, что речь может идти о трех погибших.