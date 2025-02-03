При взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве пострадал, по предварительным данным, основатель отдельного батальона специального назначения «Арбат» и президент федерации бокса ДНР Армен Саркисян, сообщает источник РБК в правоохранительных органах. Эту же информацию подтверждают «Коммерсантъ» и Mash.

«Интерфакс» при этом сообщает, что Саркисян погиб. Позже агентство уточнило, что мужчина получил тяжелое ранение и был госпитализирован.

По данным «Ъ», взрывное устройство сработало, когда Саркисян зашел в подъезд вместе с охранниками. Издание отмечает, что президент федерации бокса ДНР госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, один из его охранников погиб.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек.

Батальон «Арбат» был создан в Горловке в 2022 году. В 2023-м его командующим стал Айк Гаспарян, который ранее служил в ЧВК «Вагнер»

«Осторожно, новости» пишет, что вторым пострадавшим при взрыве был охранник Саркисяна — Олег Касперович, он якобы фигурировал в списке «Миротвоца» как бывший подполковник ВСУ.

По данным телеграм-канала, в прошлом году украинские телеграм-каналы публиковали угрозы в адрес Касперовича. В базе «Миротворца», как пишет издание, отмечено, что в 2014 он не прибыл в военные пункты сбора.

Взрыв в ЖК «Алые паруса» на северо-западе Москвы произошел утром 3 февраля. ТАСС и агентство «Москва» со ссылкой на источники сообщали, что один человек погиб и четверо пострадали.

Целью взрыва было покушение на убийство, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«112» писал, что взрыв произошел, когда в подъезд зашел один из жильцов с охранниками. «Также консьерж утверждает, что это ранее видел этого человека в доме и несколько раз по телевизору. Покушение — одна из версий произошедшего», — говорится в сообщении канала.

Согласно основной версии, убийство носит заказной характер, заявил источник РБК в правоохранительных органах. По предварительным данным, в холле сработало радиоуправляемое взрывное устройство.