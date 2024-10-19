В городе Кирсанов Тамбовской области из-за утечки газа произошел взрыв в жилом доме. Из-за него частично обрушились четвертый и пятый этажи. В МЧС России сообщили, что два человека погибли, еще двое пострадали.

UPD: В МЧС уточнили, что при разборе конструкций обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до трех человек, пострадали пятеро. Позднее СУ СК по Тамбовской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), причины взрыва выясняются.

В ведомстве рассказали, что после взрыва в пятиэтажке начался пожар, огонь охватил 150 кв. м, он уже потушен. Удалось спасти пять человек.

На месте происшествия работают 34 спасателя и 18 единиц техники, а также следователи и криминалисты. В областном управлении МЧС сообщили, что для эвакуированных жильцов подготовлен пункт временного размещения на 60 человек. С ними работают психологи.

Региональная прокуратура начала проверку исполнения законодательства при эксплуатации газового оборудования. «Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте координирует прокурор Тамбовской области Александр Гулягин», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

В Следственном управлении СКР по Тамбовской области уточнили, что взрыв произошел в доме №29а по Коммунистической улице. В ведомстве уточнили, что на место происшествия отправлена группа следователей, проводится проверка.

Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что взрыв произошел в 04:55 мск на четвертом этаже, пожар был локализован в 05:41. В больницу, по его словам, доставили восемь пострадавших, пятеро отказались от госпитализации.

В Уфе 13 октября произошел взрыв газа в жилом доме. СУ СК по Башкирии возбудило уголовное дело о покушении на убийство и умышленной порче имущества.

По версии следствия, причиной инцидента стало то, что один из жильцов, проживающий на втором этаже, решил убить соседа из-за личной неприязни. В результате пострадали подозреваемый и находившаяся в доме женщина, значительно повреждены несколько квартир и общедомовое имущество.