Аэропорт канадского Галифакса временно закрывали после того, как прибывший самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и его часть загорелась. Об этом сообщает телеканал CBC.

Инцидент произошел в субботу, около 21:30 по местному времени (4:30 мск), с рейсом 2259 Air Canada Express авиакомпании PAL Airlines. У самолета, прибывшего из Сент-Джонса, возникли проблемы при посадке. По словам пассажирки Никки Валентайн, не сработало одно из колес шасси.

«Самолет начал садиться под углом примерно 20 градусов влево, и в этот момент мы услышали довольно громкий звук, похожий на звук удара, когда крыло самолета начало скользить по асфальту вместе с, как я предполагаю, двигателем», — сказала она.

Собеседница телеканала добавила, что пилоты пытались остановить движение лайнера по взлетно-посадочной полосе. «Самолет сильно тряхнуло, и мы увидели пожар на левой стороне, а из окон пошел дым», — добавила она.

Аэропорт Галифакса в соцсети X сообщил, что всех пассажиров и членов экипажа на борту удалось высадить. Инцидент привел к кратковременному закрытию летного поля, отметили представители воздушной гавани.

В воскресенье, 29 декабря, в 9:07 утра по местному времени (3:07 мск), в Южной Корее разбился пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air. Самолет летел из таиландского Бангкока в южнокорейский Муан, во время посадки он выкатился за пределы ВПП и врезался в ограждение, после чего разломился на две части и загорелся. По последним данным, погибли более 170 человек.