Причиной сбоя в работе Рунета, произошедшего накануне, 30 января, стала ошибка при обновлениях ключа расширения безопасности системы доменных имен (DNSSEC). Об этом сообщается на сайте Координационного центра доменов .ru и .рф.

«Главной причиной сбоя стало несовершенство программного обеспечения, используемого при создании ключей шифрования. Как и любое другое технологическое решение, DNSSEC требует усовершенствования с течением времени, чтобы исправить обнаруживаемые ошибки работы», — отмечается в сообщении.

Координационный центр доменов .ru и .рф — это администратор соответствующих доменов верхнего уровня. DNSSEC — инструмент для проверки подлинности ответа от DNS-сервера. Он предназначен для защиты от подмены IP-адресов. Благодаря этому пользователи защищены от фишинга, а сайт — от кибератак и «отравления» трафика.

В координационном центре добавили, что DNSSEC — довольно молодая по меркам интернета технология, а за 15 лет ее применения в мировой практике произошло более 200 подобных сбоев.

Расследование произошедшего продолжается, подчеркнули также в центре.

30 января вечером в России зафиксировали массовый сбой в работе мобильных операторов и интернет-провайдеров. Проблемы с доступом к сайтам на домене .ru привели к нарушениям работы банковских мобильных приложений, медиасервисов и пунктов выдачи заказа маркетплейсов. В Минцифры масштабный сбой объяснили проблемами с глобальной инфраструктурой DNSSEC.