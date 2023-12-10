Подполковник полиции, командир Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии по Рязанской области Алексей Ситников погиб на 40-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба МВД на своем сайте. По данным рязанских СМИ, командир местного СОБРа погиб в результате взрыва на полигоне в селе Дубровичи.

«Был честным, мужественным офицером, неоднократно бывал в командировках на Северном Кавказе, участвовал в сложных и опасных операциях», — говорится в пресс-релизе МВД.

Ведомство указывает, что коллеги и сослуживцы отзываются о Ситникове как о «профессионале высочайшего класса и верном товарище, который в трудную минуту всегда приходил на помощь». В сообщении уточняется, что подполковник был награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», а также удостоен медалей МВД России «За доблесть в службе» и «За боевое содружество».

Подробности о гибели Ситникова в пресс-релизе не приводятся. В то же время рязанские информационные порталы сообщили, что подполковник погиб в результате взрыва на полигоне «Дубровичи».

О произошедшем под Рязанью инциденте стало известно 7 декабря. Тогда рязанская прокуратура сообщила, что во время плановых занятий по огнестрельной подготовке в Дубровичах произошло «самопроизвольное срабатывание взрывного устройства». В сообщении ведомства утверждалось, что в результате взрыва один сотрудник Росгвардии погиб, еще двое получили ранения. При этом личности погибшего и пострадавших не раскрывались.

Источник издания «Новая газета — Рязань» сообщил, что ЧП на полигоне «Дубровичи» произошло во время занятий по стрельбе из гранатомета. По словам собеседника, в этом процессе были задействованы трое человек: «основной стрелок», который «управлял» гранатометом, и еще двое, стоявшие рядом с ним.

«Эти двое были в бронежилетах, основной стрелок — без “броника”. В один из выстрелов гранатомет «плюнул»: вместо того чтобы лететь на несколько сотен метров, снаряд плюхнулся в двух-трех метрах и взорвался. Тому, что был без бронежилета, «прилетело» в сердце», — рассказал источник.