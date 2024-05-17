Член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов заявил в телеграм-канале, что 19-летняя чеченка Лия Заурбекова покинула Россию. Ранее правозащитная организация «Марем» сообщила, что девушка ушла из дома из-за давления родственников и обратилась в полицию. 16 мая московское ОМВД по району «Нагатино-Садовники», где находилась Заурбекова, окружили ее предполагаемые родственники.

Заурбекова, по данным «Марем», сбежала из дома 13 мая. Девушка рассказала, что «физическое и психологическое давление было каждый день — и она боится убийства». Она также написала заявление, что ушла из дома по собственному желанию и не хочет, чтобы ее искали.

16 мая, как отметили в «Марем», девушка вышла из дома и увидела во дворе своего отца.

«Она вызвала полицию, ее отвезли в отделение, около которого тоже ждали родственники. Там выяснилось, что родня подала на нее в розыск как на несовершеннолетнюю, хотя ей 19», — пояснили в организации.

Из отделения Заурбекова записала видеообращение, в котором сказала, что не может покинуть здание из-за страха за свою жизнь. По словам девушки, возле ОМВД по району «Нагатино-Садовники», куда ее доставили, к моменту находилось порядка десяти мужчин, ожидавших ее.

Отец девушки заявил сотрудникам полиции, что они должны его пропустить к дочери, пока «не приехали их представители», говорится в телеграм-канале «Кровавая барыня». По словам родственников, Заурбекова учится в Москве на медика, но живет в Чечне.

В 23:35 мск «Марем» сообщила, что Заурбекова вместе со своим адвокатом покинула полицейский участок и направилась «в безопасное место».

Утром 17 мая член ОНК, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов сообщил, что Заурбекова покинула Россию. «Осталось дождаться официального подтверждения от нее самой», — подчеркнул Ионов.

По его словам, ни о какой угрозе жизни речи на данный момент не идет и не шло ранее, «это пример навязывания публичного мнения, основанного на домыслах блогеров и отдельных журналистов».

«Важно понимать, что на сегодняшний день нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов Лии, которые преследовались бы по закону. Ее заявление принято и ему будет дан соответствующий отклик согласно букве закона», — пояснил член ОНК.

Реакция депутата и правозащитников

Ситуацию со сбежавшей из семьи чеченкой взял на контроль депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, сообщил накануне региональный министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. По его словам, между родственниками девушки и сотрудниками ОМВД в Москве никаких недопониманий нет.

«Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ», — говорится в сообщении.

Дудаев подчеркнул, что в Чечне уже привыкли к тому, что любая новость, связанная с республикой, получает самую громкую огласку. «Просьба к недобросовестным журналистам умерить свой пыл и не использовать историю в своих грязных целях, так как уже в ближайшее время вопрос будет исчерпан», — добавил он.

Член СПЧ Ева Меркачева, в свою очередь, сказала «Осторожно Media», что в Москве происходят события, которые можно назвать «запредельными».

«Я считаю, что каждый человек, который считает себя гражданином этой страны, должен понимать, что он в полной безопасности, если он обращается в полицию. И никакой его родственник, никакой там муж или кто-то еще, мама, папа, а если он совершеннолетний, не вправе требовать от полиции выдачи, не вправе вообще ссылаться на, не знаю, там, традиционные устои в кавычках, да, на традиции религиозные и прочее, прочее», — отметила правозащитница.