Житель Ульяновска скончался от малярии, которой заразился в Танзании во время отпуска, пишет региональное издание «73онлайн» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора. В ведомстве подчеркнули, что это первый случай летального исхода тропической малярии в области в 2025 году.

В сообщении надзорной службы уточняется, что мужчина ездил в отпуск в Объединенную Республику Танзанию в марте 2025 года. Симптомы заболевания проявились у него после возвращения. Болезнь длилась больше месяца. В результате турист впал в кому, а потом скончался, не приходя в сознание.

Тропическая малярия смертельно опасна, без своевременного лечения она вызывает осложнения, от которых в организме пациента за двое суток происходят необратимые процессы, ведущие к летальному исходу. По данным ВОЗ, ежегодно в мире от этой болезни умирают около 0,5 млн человек, в основном это дети дошкольного возраста.

Ульяновское издание Мosaica.ru добавляет, что умерший — это 35-летний директор автомобильной группы МОТОМ, который заразился малярией во время отпуска на танзанийском острове Занзибар. По данным интернет-газеты, мужчина не принимал специальные препараты для профилактики заболевания, а укус малярийного комара не заметил, поэтому о его заражении стало известно только после появления симптомов.

«По возвращении домой он почувствовал резкое ухудшение самочувствия — появились высокая температура, сильный озноб и выраженная слабость. Первоначально симптомы приняли за обычную простуду, что привело к поздней диагностике опасного заболевания. Состояние пациента стремительно ухудшалось. Более месяца врачи боролись за его жизнь, но организм не справился с последствиями инфекции», — поясняет издание.

Газета «Ульяновск» со ссылкой на областной Минздрав пишет, что умершего мужчину зовут Владислав Ларионов. По версии издания, из отпуска он вернулся еще в середине февраля, через две недели почувствовал первые симптомы болезни, которая началась резко — с озноба, жара и слабости. Из-за сходства проявлений малярии с простудой турист долго не обращался за помощью к медикам.

«Владислав умер 10 апреля. Его похоронили на родине, в Воронеже», — говорится в статье.

За неделю перед посещением тропических стран, где существует риск укуса малярийного комара, туристам рекомендовано начать профилактический прием специальных препаратов для предотвращения развития болезни в случае заражения. Эти препараты следует принимать на протяжении всей поездки и в течение месяца после возвращения. Кроме того, путешественникам необходимо пользоваться репеллентами, противомоскитными сетками и инсектицидами, а также избегать посещения мест, где комары особенно широко распространены.

По данным ульяновского областного управления Роспотребнадзора, в 2024 году в регионе было зарегистрировано два случая заболевания малярией, оба — у путешественников, вернувшихся из Африки. В 2025 году смерть Владислава Ларионова стала единственным выявленным случаем заражения этой тропической лихорадкой и первым летальным исходом.

Ранее глава федерального Роспотребнадзора Анна Попова называла малярию в числе 10 опасных заболеваний, которые были завезены в Россию в 2024 году.