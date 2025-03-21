Лихорадки Западного Нила, Денге, Зика и другие опасные заболевания были завезены в Россию в 2024 году. При этом ни одна из этих болезней не получила распространения в стране, сообщила на расширенном заседании коллегии глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».

По словам Поповой, всего в Россию было ввезено более 10 опасных заболеваний.

«Хочу отметить, что в нашу страну только в прошлом году были зарегистрированы завозы лихорадки Западного Нила, лихорадки Денге и Зика, малярии, оспы обезьян, брюшного тифа, мелоидоза, бруццелеза, туберкулеза, кори и других инфекций. Благодаря вашей работе ни один из этих случаев не получил распространения», — сказала она.

По словам главы Роспотребнадзора, в мире продолжает сохраняться сложная эпидемиологическая обстановка, «в том числе по болезням, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в здравоохранении». Она отметила, что это обуславливается постоянными вспышками таких лихорадок, как Марбург, Эбола, Лассо и Денге, а также широким распространением холеры.

Попова также напомнила о внедрении системы «Периметр» во всех пунктах пропуска и российских аэропортах как для внешних, так и для внутренних авиарейсов.

«Во всех аэропортах и во всех пунктах пропуска обеспечена возможность проведения дистанционной термометрии не только на внешних, но и внутренних авиалиниях (…) А также реализована возможность проведения тестирования», — добавила она.

В феврале 2025 года свыше 50 человек умерли на северо-западе Конго от неизвестной болезни. Вспышка заболевания началась 21 января в Демократической Республике Конго. Тогда зарегистрировали 419 случаев, из которых 53 закончились смертью.

Также осенью 2024 года в Руанде произошла вспышка лихорадки Марбург. Жертвами вируса стали шесть человек, большинство из которых медики из отделения интенсивной терапии местной больницы. Впервые вспышка вируса произошла в 1967 году в немецком городе Марбурге. Летальность этой лихорадки достигает 88%.