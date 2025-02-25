Более 50 человек умерли на северо-западе Конго от неизвестной болезни, которая отличается скоротечностью: между появлением симптомов и летальным исходом в большинстве случаев прошло 48 часов, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Именно это действительно беспокоит», — заявил агентству медицинский директор регионального центра мониторинга больницы Бикоро Серж Нгалебато.

Вспышка неизвестного заболевания в Демократической Республике Конго началась 21 января. Было зарегистрировано 419 случаев, из которых 53 закончились смертью. По данным Африканского офиса ВОЗ, первые случаи болезни были выявлены в городе Болоко: трое детей съели летучую мышь и умерли в течение 48 часов, испытывая симптомы геморрагической лихорадки.

Вторая вспышка произошла 9 февраля в городе Бомате, 13 образцов оттуда были отправлены в Национальный институт биомедицинских исследований в столице Конго Киншасе для тестирования. Все образцы дали отрицательный результат на Эболу, Марбург и другие распространенные геморрагические лихорадки, но у некоторых оказался положительный результат на малярию.

ВОЗ отмечает, что в местах, где люди употребляют в пищу диких животных, наиболее высок риск распространения несвойственных человеку и из-за этого особо опасных заболеваний. Число таких вспышек в Африке за последнее десятилетие выросло более чем на 60%, сообщала организация в 2022 году.

Вспышка лихорадки Марбург произошла осенью 2024 года в Руанде, большинство погибших в ходе нее были медицинскими работниками и ухаживали за другими больными. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что завоза вируса в Россию не произойдет из-за принимаемых профилактических мер защиты. При этом бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко утверждал, что риск завоза вполне реален.