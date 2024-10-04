Риск завоза лихорадки Марбург существует, но его распространения в России «гарантированно» не произойдет. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания, для этого мы делаем все, чтобы этого не случилось. Но распространения в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать», — сказала Попова (цитата по «Интерфаксу»).

В начале октября Роспотребнадзор сообщил, что начал отслеживать изменения эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой болезни в Руанде. В России сейчас не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал риск завоза лихорадки Марбург в Россию «вполне реальным».

Вирус Марбург переносят плотоядные летучие мыши, обитающие в шахтах и пещерах. Между людьми он передается через прямой контакт: поврежденную кожу или слизистые оболочки, с кровью, выделениями, через загрязненные поверхности и материалы. Летальность вируса достигает 88%. Специального противовирусного лечения или вакцины от него нет.

Инкубационный период варьируется от двух дней до 21. Симптомы заболевания — высокая температура, ощущение кома в горле, лихорадочное состояние, сыпь, ломота, тошнота, диарея. Вирус поражает печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), смерть чаще всего наступает между восьмым и девятым днями с момента появления симптомов, обычно этому предшествует сильная потеря крови и шок.

Вспышки лихорадки Марбург отмечались в 2023-2024 годах в странах Африки. В конце сентября министерство здравоохранения Руанды подтвердило около 30 случаев заболевания, восемь человек умерло. Большинство заболевших — сотрудники двух медицинских учреждений в Кигали.

ВОЗ оценила риск вспышки лихорадки Марбург как «очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне».

По состоянию на 29 сентября под наблюдением находились около 300 человек, которые контактировали с заболевшими в Руанде, в том числе житель Бельгии. Органы здравоохранения Бельгии заявили, что за время 21-дневного наблюдения у него не возникло симптомов заболевания и он не представляет риска для общества.