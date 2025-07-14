В России наблюдается нехватка женщин, заявил во время совещания по социальным вопросам президент Владимир Путин. Вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила его слова, сказав, что в прошлом году родилось чуть больше мальчиков, чем обычно, хотя раньше наоборот.

«Коллеги, мы с вами демографические вопросы обсуждаем регулярно, хорошо помним, наверное, известную песню с советских времен, когда девочки пришли на танцы и стоят некоторые в сторонке, потому что “на десять девчонок по статистике девять ребят”. Я так понимаю, что статистика у нас как раз поменялась, у нас сейчас как раз не хватает женщин», — сказал Путин.

Голикова в ответ заявила, что в 2024 году мальчиков родилось чуть больше, чем девочек — 51,5%. Она добавила, что «раньше было наоборот».

«Это серьезная проблема наша, которая связана с двумя демографическими волнами. Одна демографическая волна периода Великой Отечественной войны, вторая — периода 90-х годов, которые, по сути, наложились и резко сократили количество женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому мы делаем ставку на многодетность», — отметила вице-премьер.

Голикова подчеркнула: российским властям важно, чтобы «в каждой семье был плюс один ребенок».

«Это очень важно для такой большой страны, как наша. Поэтому весь арсенал мер поддержки, которые мы сегодня вырабатываем, ориентируем на многодетную семью», — уточнила она.

Вице-премьер добавила, что студенткам с детьми пособие по беременности и родам с 1 сентября будет рассчитываться не от стипендии, «размер которой не очень большой — две-пять тысяч рублей», а исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе проживания учащейся.

«Таким образом, мы уходим от этих двух-пяти тысяч, и теперь пособие по беременности и родам будет составлять где-то порядка 90 тысяч рублей», — сообщила Голикова.

10 июня глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой принять меры против пропаганды ранних беременностей в регионах России. Депутат указала, что более чем в 40 регионах введены законы о выплатах беременным школьницам и студенткам, что, по ее мнению, способствует популяризации ранних родов.