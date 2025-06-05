В Екатеринбурге были задержаны глава областной редакции новостного сайта URA.RU Денис Аллаяров, журналистка Анна Салымская и корреспондент Сергей Бодров. Об этом сообщают сам URA.RU, в екатеринбургской редакции которого с утра 5 июня проходят обыски, а также сайт E1.RU. Как утверждает портал, во время обысков силовики применили силу, «скрутив» главреда портала Диану Козлову, адвокат направил ее на медосвидетельствование. Силовики это отрицают и обвиняют во «вбросе» исполнительного директора сайта, пишет канал Ural Mash.

К Аллаярову, которого забрали из дома, адвокатов не допустили, что они зафиксировали на видео, опубликованных на сайте. Главу свердловской редакции доставили к зданию областного управления Следственного комитета (СК) и почти час продержали там в машине, защитников не пускают по решению следователей, сообщает портал.

Адвокат Анастасия Харисанова заявила о «полнейшем нарушении законных прав» Аллаярова.

«Поговорить с ним мне не дали, куда он поехал, мне не сказали. Притом, что у меня было и удостоверение, и ордер как на присутствие во время проведения обыска. <…> Им было абсолютно без разницы», — приводит ее слова E1.RU.

Затем адвокату также не дали пройти вместе с подзащитным на допрос. Харисанова заявила, что подготовит жалобу, «потому что это колоссальное нарушение его прав».

Как пишет URA.RU в телеграм-канале, силовики разблокировали телефон Аллаярова, заломив ему руки. Они спрашивали у главы редакции, зачем ее журналисты фотографируют, как на работу идут начальник свердловского главка МВД Александр Мешков и губернатор Свердловской области Денис Паслер.

По словам источника E1.RU, приказ провести обыски отдал замначальника свердловского главка МВД Рашид Даулетов. Это якобы связано с обнаруженной крупной утечкой информации одного из полицейских отделов.

Рашид Даулетов был назначен первым заместителем начальника ГУ МВД Сердловской области и руководителем полиции 3 июня. До этого он пять лет возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции главка. После его назначения в управлении говорят о возможном скором приходе новой команды, писал E1.RU. В том числе там ожидают, что несколько руководящих постов могут занять люди из Москвы. Начальник главка Александр Мешков пока находится в отпуске.

Портал отмечает, что при обыске дома у Аллаярова ранее, а также в самой редакции в Екатеринбурге сотрудники областного СК объясняли другое — что их интересуют источники информации журналистов о криминальных событиях в регионе.

URA.RU отмечает, что при обысках в редакции следователи сначала также запрещали адвокатам войти в помещение, ссылаясь на то, что решение может принять только некий «старший», который «отошел». Позднее журналисты все же добились допуска защитников.

Редакция предупредила в телеграм-канале, что работа сайта заблокирована, он работает со сбоями.

«Полицейское» уголовное дело и статус задержанных

Корреспондента Сергея Бодрова, как и Аллаярова, доставили на допрос из дома. Его адвокат Георгий Краснов сказал E1.RU, что будет в это время с подзащитным.

Позднее Краснов сообщил RTVI, что обыски и допросы журналистов связаны с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий из корыстной или личной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК), возбужденного в апреле этого года в отношении неустановленных сотрудников полиции. Адвокат уточнил, что дома у его подзащитного, как и у еще трех журналистов, прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли электронные носители информации. На допросе Бодров заявил, что в своей профессиональной деятельности никогда не нарушал закона, после чего воспользовался 51-й статьей Конституции и отказался от показаний. Его отпустили под подписку о неразглашении обстоятельств дела.

По словам Краснова, все задержанные журналисты находятся в статусе свидетелей.

Ранее ТАСС передал со ссылкой на правоохранителей, что обыски могут быть связаны с задержанием бывшего сотрудника полиции, который, предположительно, передавал журналистам служебные сведения из ежедневной сводки.

Глава редколлегии URA.RU Михаил Вьюгин ранее сказал уральским СМИ, что находится в другом городе и не в курсе происходящего. Позднее он подтвердил, что сайт «сбоит» из-за обысков, и что к задержанному Аллаярову не пустили адвоката.

Источник 66.RU в силовых структурах высказал мнение, что сотрудникам URA.RU могут предъявить обвинение в незаконном сборе и использовании информации, содержащей персональные данные, что предусмотрено статьей 272.1 Уголовного кодекса.

В ходе обысков в редакции силовики изъяли компьютеры и документы, сообщает Ural Mash. По его данным, журналисты URA.RU отрицают другие версии следственных действий против них, кроме интереса силовиков к источникам получения информации о криминальных событиях.

Телеграм-канал Baza называет вероятной причиной обысков в URA.RU публикации в свердловском канале «Погоны и галстуки», где шла речь о сотрудниках МВД и чиновниках. «Погоны и галстуки» относится к региональной сетке каналов, где редакция постит свои материалы.

На появившихся ранее видеокадрах обысков видно, что один из участников нес кувалду.

Как сообщает URA.RU, во время обысков, которые длятся уже несколько часов, одной из сотрудниц отдела кадров стало плохо. Следователи не выпустили женщину, несмотря на то, что она беременна и что ее работа не связана с редакцией, утверждается в публикации. На видео она плачет. Журналисты пишут, что в конце концов со следователями удалось договориться, чтобы ее отпустили.