Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова из-за долгов по налогам в размере почти 80 млн рублей, следует из данных базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: взыскание налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных): 79 376 334,14 рублей», — сказано в строчке базы, где должником указан Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей. В пресс-службе ведомства 1 июля отмечали, что задолженность бойца связана с неуплатой налогов, пеней и штрафов — это подтвердилось в ходе налоговой проверки, которая была завершена еще в 2023 году. У налогоплательщика было достаточно времени для погашения своих обязательств, подчеркивали в ФНС.

Исполнительное производство против Нурмагомедова возбудили еще 5 июля, с того времени ему запрещен выезд из России, обратил внимание телеграм-канал Mash. Приставы запустили процедуру поиска его имущества для последующего изъятия и продажи. Речь идет о семейном доме в Дагестане и автопарке, в который входят такие автомобили как Ferrari California T ($300 тыс.) и Mercedes-Benz AMG GT S ($161 тыс.).

В общей сложности Нурмагомедов задолжал ФНС более 300 млн рублей. По информации Mash, ведомство заблокировало счета связанного с ним Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена.

Нурмагомедову 35 лет, он завершил карьеру в UFC в октябре 2020 года. В смешанных единоборствах он одержал 29 побед, не потерпев ни одного поражения.