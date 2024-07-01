Федеральная налоговая служба (ФНС) России арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 млн рублей, сообщили 1 июля телеграм-канал Mash и телеканал РЕН ТВ.

На сайте ФНС говорится, что операции по счетам спортсмена приостановлены из-за «неисполнения требований об уплате задолженностей», отмечает РБК. Отрицательное сальдо составило 79,2 млн рублей.

11 июня Mash сообщал о долге Нурмагомедова в размере 309,7 млн рублей и блокировке счетов в двух компаниях его троюродного брата Умара. Сам спортсмен не комментировал информацию о задолженности.



Кроме того, по данным Mash, были закрыты несколько компаний Нурмагомедова. Среди них — фирма «Хикмет тревел», занимавшаяся туризмом. «Причина — недостоверные сведения в официальных бумагах», — писал телеграм-канал.

Также в мае были заблокированы счета связанной с Нурмагомедовым лиги боев смешанных единоборств Eagle FC и благотворительного фонда спортсмена, сообщал Mash. В Eagle FC заявили ТАСС, что «долгов у промоушена нет, он не закрывается». «Будут еще турниры», — сказал собеседник агентства.

В конце июня силовики пришли с проверкой в дагестанскую школу единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба. В ней тренировался боец промоушена Eagle FC Гаджимурад Кагиров — один из боевиков, который был в числе участников теракта в Дагестане 23 июня. Его убили во время контртеррористической операции.

По данным Mash, в рамках следственных действий в школе единоборств силовики хотели поговорить с Хабибом Нурмагомедовым о Кагирове, однако его там не было. Спортсмен находится не в России, у него есть гражданство ОАЭ.

Сам Нурмагомедов в разговоре с Ruptly назвал «абсолютной чушью» и неправдой сообщения о том, что Кагиров был воспитанником школы единоборств.

«У нас [он] был в 2021 году, и он прошел один тренировочный лагерь в зале. Это когда он перешел с вольной борьбы на смешанные единоборства. Он прошел у нас в зале сбор, по-моему, пару месяцев он у нас находился. И он не воспитанник нашей школы, это абсолютная чушь, это неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, даже полугода не было», — сказал он.