В спортивном клубе смешанных единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова в Дагестане проводится проверка документации в связи с терактами в Махачкале и Дербенте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Один из ликвидированных бойцов ранее тренировался в этом клубе», — сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС сообщил, что в школе единоборств в Махачкале проводят оперативно-разыскные мероприятия. Информации о задержаниях пока нет, отметил он.

По данным Shot, установлены личности трех бойцов школы, которые якобы близко общались с участником терактов в Дагестане Гаджимурадом Кагировым, их могут допросить. Старший тренер школы и другие спортсмены уже опрошены, у них проверили документы, утверждает канал.

Из базы СПАРК следует, что торговая марка «Школа единоборств им. Абдулманапа Нурмагомедова» принадлежит ООО «Сильди». Гендиректором компании значится Магомед Нурмагомедов.

Силовики проверяют клуб имени Нурмагомедова второй день подряд, пишет Mash. Как утверждает канал, 27 июня они изучали документы и телефоны выходивших с тренировок спортсменов и спрашивали, кто общался с Кагировым перед терактом. Силовики оцепили ближайшие заведения и спортзалы.

Приехавшие к школе правоохранители заявили корреспонденту РБК, что внутри проходит «мероприятие», но без обысков. Как пишет Mash Gor, к школе подъехала спецтехника, у входа дежурят около 20 человек в камуфляже.

По словам источника «Коммерсанта» в силовых структурах Дагестана, силовики осматривают помещения школы и проверяют документы.

Теракт в Дагестане

23 июня вооруженные боевики обстреляли пост ДПС, синагогу и православную церковь в Махачкале и Дербенте. В результате терактов погиб 21 человек, включая 16 полицейских. Более 40 человек пострадали.

В ходе оперативных мероприятий были убиты шестеро боевиков. По данным источника «Интерфакса», трое нападавших были родственниками главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова ― двое опознаны как его сыновья Осман и Адиль, а третий как его племянник Али Закаригаев.

Еще одним боевиком предположительно был боец ММА Гаджимурад Кагиров. Mash и Shot назвали его воспитанником школы единоборств заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова и бойцом клуба Eagles MMA, основанного экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

В школе уточнили, что Кагиров только проходил тренировочный сбор к профессиональному бою. Хабиб Нурмагомедов назвал «абсолютной чушью» и неправдой сообщения о том, что Кагиров был воспитанником школы единоборств. По словам спортсмена, тот лишь тренировался в школе «какое-то время».

Shot писал, что в Дагестане после теракта проверят спортивные секции и залы, где занимаются смешанными единоборствами, в том числе те, где готовили спортсменов клуба Eagles ММА.