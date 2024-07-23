Приток мигрантов в Россию в прошлом году оказался минимальным за последние десять лет. Как следует из данных Росстата, в 2023 году в страну приехали 560,4 тыс. человек, что на 23% меньше, чем в 2022-м (730 тыс. человек).

Около 40% международных мигрантов — граждане России. Треть приезжающих (31%) составляют уроженцы Таджикистана, второе место по численности (10%) заняли граждане Киргизии. Третье место поделили между собой граждане Украины, Армении и Казахстана (по 9%), 4% пришлось на Узбекистан.

Более половины приехавших в Россию в 2023 году (55%) — мужчины, следует из данных Росстата. Подавляющее большинство приезжих (76%) — трудоспособного возраста, пожилые люди составляли 11%, дети младше 16 лет — 13%.

Наибольшее число мигрантов приняли Московская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ, наименьшее — Приморский край, Томская область и регионы, граничащие с Украиной.

МВД в середине июля отчиталось о высылке из России с начала года 65 тыс. иностранных граждан, нарушивших закон, и закрытии въезда для 120 тыс. лиц. По данным МВД, в отношении порядка 170 тыс. иностранных граждан в 2023 году были приняты решения о неразрешении въезда в Россию.

Следственный комитет 23 июля сообщил, что число преступлений, совершенных в России нелегалами, в 2023 году более чем втрое превысило показатель 2022 года (выросло с 1 787 до 6 082). Кроме того, по данным СК, количество направленных в суды дел о преступлениях мигрантов в 2024 году на треть превышает аналогичный показатель прошлого года.

Глава СК Александр Бастрыкин на прошлой неделе направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. Помимо прочего, Следком предлагает жестче урегулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан.