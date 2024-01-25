Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в беседе с “Лентой.ру” отреагировал на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о необходимости поставки Украине ракет большой дальности.

По словам сенатора Джабарова, крушение самолета Ил-76 “ничему не научило господина Борреля”, а дальнейшие поставки Украине дальнобойного оружия “доведет дело до большой войны”.

“Он хочет, чтобы украинцы сбивали гражданские и транспортные самолеты ближе к Москве, а может и вообще над небом Москвы. Пока этот политический преступник не уйдет из политики Евросоюза, я думаю, что он не успокоится и доведет дело до большой войны”, — заявил сенатор.

В статье для издания La Repubblica, верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украине необходимо поставлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения.

Военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января под Белгородом. В Минобороны заявили, что на борту самолета находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен, шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Россия официально обвинила Украину в атаке и заявила, что удар был нанесен из системы Patriot или IRIS-T.

В Украине подтвердили, что 24 января Россия и Украина готовились обменяться пленными. При этом в ГУР отметили, что Украина «не была поставлена в известность о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени»





