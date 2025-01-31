Страны БРИКС должны отказаться от попыток заменить доллар, иначе их ждут 100%-ные тарифы, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Он также призвал объединение «найти себе другую нацию лохов».

«Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, а мы стоим в стороне и наблюдаем, — это ложь. Мы потребуем от этих, судя по всему, враждебных стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС или поддерживать какую-либо другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США», — заявил он.

В ином случае, добавил Трамп, входящие в БРИКС государства (это Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, ОАЭ, Египет, Саудовская Аравия, Индонезия и Иран) «столкнутся со 100-процентными тарифами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США».

«Они могут найти себе другую нацию лохов. Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле или где-либо еще. Любая страна, которая попытается это сделать, должна сказать «привет» тарифам и «прощай, Америка»!» — сказал американский лидер.

С почти идентичным заявлением Трамп выступал в конце ноября 2024 года. Тогда он заявил, что экономическому альянсу БРИКС, у которого нет единой валюты, грозят 100%-ные пошлины, если объединение решится заменить «могучий доллар».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сообщил, что доллар для некоторых стран начинает «терять свою привлекательность как резервная валюта». По его мнению, сейчас в мире происходит «эрозия привлекательности доллара».

И если США будут требовать от других стран использования своей валюты, то это, добавил представитель Кремля, «еще больше усилит тенденции по переходу на национальные валюты».

В июне 2024 года глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что Москва предложила партнерам по БРИКС вести трансграничные платежи на расчетной платформе BRICS Bridge, используя цифровые активы. При этом министр уточнил, что эта система не является попыткой создания единой валюты для стран, входящих в альянс.

До этого Трамп пригрозил Мексике и Канаде, что с 1 февраля на их товары будут введены 25%. Так Белый дом хочет убедить Мехико и Оттаву приложить больше усилий, чтобы помочь остановить поток мигрантов и поставки наркотиков в США.

Президент России Владимир Путин в октябре говорил, что страны БРИКС сейчас не готовы к созданию единой валюты, но в перспективе к этому вопросу можно будет вернуться. По словам Путина, странам БРИКС «нужно быть очень аккуратными» и «действовать постепенно, не спеша».

За создание общей валюты БРИКС в апреле 2023 года выступил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который заявил, что такой шаг «снизит уязвимость» стран объединения. Путин в августе того года говорил, что «набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации» на пространстве БРИКС.