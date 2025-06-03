Верховный суд России отклонил жалобу жителя Амурской области, которого лишили права на владение оружием после стрельбы по якобы вторгшимся в его дом женщинам. Суд признал, что у мужчины были галлюцинации, и отказался считать это состоянием аффекта. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке ВС.

Согласно материалам дела, в марте 2024 года житель Амурской области Владимир Ляпунов ночью три раза выстрелил в стену своего дома из травматического пистолета. По словам мужчины, ему «показалось, что он видит в доме трех посторонних женщин», поэтому он начал стрелять. При этом полицию Ляпунов вызвал только через полчаса.

После происшествия суд в Амурской области на полтора года лишил Ляпунова права на приобретение и хранение оружия и конфисковал у него травматический пистолет. Мужчину признали виновным в стрельбе из оружия в не отведенном для этого месте (ч. 2 ст. 20.13 КоАП). Кассационный суд оставил это решение в силе.

Защита Ляпунова подала жалобу в Верховный суд. Адвокат утверждала, что мужчине «ничего не показалось и в доме до сих пор имеются капли крови». ВС, однако, счел это утверждение бездоказательным.

«Прибывший по вызову сотрудник полиции осмотрел место происшествия и каких-либо следов, посторонних лиц, пятен крови или иных признаков проникновения (присутствия) посторонних лиц в дом Ляпунова не обнаружил», — говорится в материалах суда.

Позже в ту же ночь мужчине «снова привиделось, что у него в доме кто-то ходит» и он сразу позвонил в полицию, говорится в документах. После повторного осмотра дома полицейскими мужчина убедился, что там никого нет. Медики, осмотревшие Ляпунова после инцидента, пришли к выводу, что у него была зрительная галлюцинация, отмечает ВС.

Согласно КоАП, нарушитель не подлежит административной ответственности, если он находился в состоянии невменяемости, то есть не мог осознавать противоправность своих действий и управлять ими из-за хронического либо временного психического расстройства, слабоумия или другого болезненного состояния психики. Однако в случае с Ляпуновым суд не нашел оснований для применения этой нормы.

Ляпунов также не представил объективных доказательств того, что действовал «в состоянии крайней необходимости в целях устранения опасности», угрожающей ему или другим людям, отметили в ВС. Кроме того, закон запрещает стрелять в женщин, кроме случаев совершения ими вооруженного или группового нападения, напомнил суд.

В апреле ВС привел в обзоре судебной практике дело жителя Твери Александра Зобенкова, который зарезал троих мужчин, защищая себя и малолетнюю дочь, и был оправдан. В мае 2020 года у мужчины возник конфликт с соседкой, чьих коз облаяла собака Зобенкова. Женщина пожаловалась своему сыну, что на ее скот «натравливают» собаку. Тот вместе с другом и двумя рабочими со стройки приехал «разобраться» с обидчиками.

Приехавшие, по словам Зобенкова, начали нападать на всех подряд, включая его самого и трехлетнюю дочь, которую он держал на руках. В результате мужчина схватил кухонный нож и дал отпор, убив троих участников нападения. Зобенков сам вызвал скорую и полицию, оформив явку с повинной. Мужчина провел полтора года в СИЗО, но суд в итоге оправдал его, признав действия Зобенкова самообороной. Верховный суд согласился с этим решением, указав на численное преимущество нападавших и угрозу жизни ребенка.