Израиль при тайном содействии со стороны США на протяжении года выслеживал лидера ХАМАС, которого считал организатором вторжения боевиков этой радикальной палестинской группировки на свои приграничные территории 7 октября 2023 года и захвата заложников. О том, как шла эта охота, рассказывает CNN.

В статье говорится, что годичная охота на лидера ХАМАС «поглотила израильские и американские разведывательные службы» и активно обсуждалась ими как один из возможных способов положить конец вооруженному конфликту.

«ЦРУ создало специальную целевую группу для отслеживания Синвара. После 7 октября 2023 года США направили разведывательные ресурсы в регион, чтобы собрать информацию о ХАМАС и его лидере», — пишет CNN.

Израильские военные не раз добывали координаты мест, где находился лидер ХАМАС Яхья Синвар, однако он успевал перебраться из одного подземного убежища в другое.

«В течение долгих месяцев Синвар перемещался как призрак в бесконечном лабиринте туннелей, вырытых под улицами Газы, редко появляясь на поверхности и общаясь только через курьера», — пишет CNN.

Источники издания рассказали, что лидер ХАМАС полностью отказался от использования сотовых телефонов и других средств связи, чтобы его местоположение нельзя было определить с помощью этих электронных устройств. Распоряжения и приказы он писал на бумаге и отправлял с гонцами — и военным в Газе, и своим представителям на переговорах о прекращении огня в Дохе. Такой способ коммуникации создавал определенные проблемы, поскольку подчиненные Синвара иногда ждали ответа от него по несколько дней или даже недель.

На публике Синвар не появлялся с 7 октября 2023 года. Единственный достоверно подтвержденный случай его прямой связи с внешним миром произошел в сентябре 2024 года, когда лидер ХАМАС отправил письмо своему коллеге из «Хезболлы» Хасану Насралле. Представители «Хезболлы» объявили, что Синвар в своем послании подтвердил приверженность борьбе с Израилем и выразил поддержку альянсу мусульманских военизированных группировок «Ось сопротивления».

Отношение лидера ХАМАС к своей личной безопасности CNN называет «дотошной осторожностью, граничащей с паранойей». Издание подчеркивает, что причины, которые «заставили его принять роковое решение и выйти на поверхность 16 октября», до сих пор неизвестны.

В статье отмечается, что за прошедший год израильским военным как минимум трижды удавалось прорываться в туннели, где прямо перед этим побывал Синвар. В январе 2024 года высокопоставленный командир ЦАХАЛ заявлял, что анализ ДНК подтвердил присутствие лидера ХАМАС в туннеле под Хан-Юнисом в начале октября 2023 года.

CNN подчеркивает, что проверить эту информацию невозможно, поскольку международные СМИ лишились доступа в сектор Газа после начала войны, и единственный путь туда для журналистов — это согласованная поездка под конвоем израильских военных.

«Это означает, что репортерам разрешено видеть только то, что Израиль хочет, чтобы они увидели», — отмечает американское издание.

ЦАХАЛ сообщал, что кадры с камер видеонаблюдения в феврале якобы доказали присутствие Синвара в туннеле неподалеку от Хан-Юниса — его родного города — вместе с женой, детьми и братом Ибрагимом. Когда израильская армия начала приближаться к Хан-Юнису, Синвар с семьей двинулись на юг. В начале этой недели Армия обороны Израиля заявила, что следы ДНК лидера ХАМАС найдены в туннеле в Рафахе — в нескольких сотнях метров от места, где в августе были убиты шестеро заложников.

В результате Синвара убили как раз недалеко от этого туннеля, в Таль-эль-Султане — районе Рафаха, который в течение всего лета подвергался атакам израильских военных.

ЦРУ заявило, что длительный сбор разведданных позволил ему «получить некоторое представление о мышлении Синвара», но CNN называет убийство лидера ХАМАС случайностью. Доказательством издание считает тот факт, что в середине сентября Армия обороны Израиля допускала иностранных журналистов, включая съемочную группу самого CNN, в район Таль-эль-Султан. «Кажется очевидным, что ЦАХАЛ не подозревал, что Синвар находится рядом», — говорится в статье.

Аналогичное мнение высказывала и израильская газета Times of Israel, которая написала, что израильские военные случайно наткнулись на Синвара, когда проводили очередную операцию против замеченных ими боевиков. По данным издания, лишь после осмотра разрушенной ударом комнаты с помощью дрона солдаты ЦАХАЛ заметили, что один из трех убитых внешне очень похож на лидера ХАМАС.