Посольство России в Турции рекомендовало соотечественникам подумать о целесообразности использования услуг авиакомпании Turkish Airlines («Турецкие авиалинии») после нескольких случаев отказа россиянам в перелете. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба российского посольства.

В сообщении консульства говорится, что за последние несколько недель российским гражданам, которые следовали транзитом в страны Латинской Америки через Стамбул, неоднократно отказывали в посадке на рейс. При этом фиксировались и случаи, когда сотрудники «Турецких авиалиний» вели себя некорректно по отношению к пассажирам с российским гражданством, отметили в посольстве.

«Проблема существует, проблема серьезная. Причем нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю ее серьезность. <…> Генконсульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся нездоровой ситуации», — следует из заявления консульства.

В качестве причины отказа в перелете россиянам сотрудники авиакомпании называли «жесткие правила на допуск российских граждан» якобы со стороны принимающего государства. От россиян требуют наличие обратного билета, денежных средств, подтверждения брони гостиницы, а также удостоверяющих документов в случае, если цель поездки не туризм.

По данным российского посольства, авиакомпания опубликовала эти сведения на своем сайте на турецком и английском языках, но отказалась размещать их также на русском «по непонятным причинам». В пресс-службе консульства отметили, что в таком случае 23 апреля разместят на своих интернет-ресурсах рекомендации для граждан России, которые подвергаются ущемлению прав в аэропортах Турции.

Консульство сообщило, что также уже обратилось с официальной нотой в МИД Турции, но «внятной реакции» так и не получило.

19 апреля сотрудники «Турецких авиалиний» не пустили на борт самолета, следовавшего в Канкун, нескольких россиян, которые летели на концерт Мадонны в Мексике. Как рассказал один из пассажиров, в аэропорту Стамбула, где у него была пересадка, его сначала отправили в отдельную очередь, увидев паспорт гражданина России, а затем и просто перечеркнули его посадочный. По словам очевидца, в общей сложности из-за сорванной поездки он потерял порядка 430 тыс. рублей. На его жалобу в Turkish Airlines пока не ответили.

Также на этот рейс не смогли попасть и другие россияне. Как пишет «Фонтанка» со слов очевидца, летевшего с дочерью, сотрудники аэропорта и авиакомпании не смогли внятно объяснить причины отказа, а просто говорили Russian No. При этом у мужчины была распечатка с требованиями от «Турецких авиалиний», но сотрудники авиакомпании никак на это не отреагировали.

В начале апреля сообщалось о недопуске трех россиянок на борт «Турецких авиалиний», который также следовал в Канкун. Как рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) и гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян, женщины летели на отдых в рамках организованного тура, а потому у них были обратные билеты и забронированные места в отеле. Мурадян также посоветовал российским туристам избегать перелетов турецкими перевозчиками.

Генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов ранее заявил, что российские консульства внимательно следят за ситуацией с отказом россиянам в полете при пересадке в аэропортах Турции, а также ожидают ответа от турецких властей.

Агентство также отмечает, что подобная ситуация наблюдается уже с февраля 2024 года при пересадке на рейсы в Аргентину, Мексику и Бразилию. В качестве причины авиакомпания указывает на отсутствие багажа или «чистый» паспорт, иногда же отказ никак не объясняется.