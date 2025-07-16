Решением 2-го Западного окружного военного суда бывший механик по ремонту беспилотников российской армии, экс-ефрейтор Антон Хожаев приговорен к 23 годам лишения свободы за передачу секретных данных украинским вооруженным силам. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Первые пять лет наказания Хожаев будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Помимо этого, мужчину обязали выплатить штраф в размере 590 тысяч рублей.

Суд признал бывшего ефрейтора из Челябинска виновным в передаче секретной информации о российских Вооруженных силах, попытках государственной измены и присоединения к террористической организации, а также отмывании денег и дезертирстве. В ходе рассмотрения дела суд установил факт государственной измены в виде перехода на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточняет «Ъ», Хожаев занимался продажей украинским войскам фотоснимков, на которых были запечатлены склады продовольствия и снарядов, а также военная техника Вооруженных сил России. По данным ТАСС, мужчине удалось выручить за фотографии $80, которые ему выплатили представители спецслужб Украины.

Помимо этого, осужденный пересылал перечни лиц из личного состава боевых подразделений, а также планировал присоединиться к легиону «Свобода России»*. С этой целью Хожаев покинул часть под предлогом увольнения, приобрел военное обмундирование и направился в сторону российско-украинской границы.

В ходе прения сторон обвинение запросило для Хожаева 24 года колонии. Сам подсудимый признал совершение действий, послуживших основной для возбуждения дела, однако отказался признавать свою вину и заявил, что не считает свои поступки преступлениями.

В ходе своего выступления в суде мужчина выразил уверенность, что прокурор не доказал его вину, а «наоборот, оправдал», пишет «Ъ». Бывший ефрейтор также сказал, что считает разумным квалифицировать его действия как «помощь Родине», а не измену.

* организация признана террористической и запрещена в России