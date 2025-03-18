Трехкратный олимпийский чемпион в составе сборной США и четырехкратный чемпион Национальной баскетбольный ассоциации (НБА) Леброн Джеймс на своей странице в Instagram* поздравил российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на турнире в Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае (ОАЭ).

Ранее Андреева сообщила, что перед финалом турнира в Индиан-Уэллсе вдохновилась интервью Леброна, где он сказал: «Даже если ты не готов играть на все 100%, ты не готов физически на все 100%, надо быть готовым ментально на все 100%. Это то, что делает нас чемпионами».

Баскетболист ответил, что был рад помочь и отметил, что теннисистка победила сама.

«Благодаря своему трудолюбию, целеустремленности и преданности своему делу. Продолжай в том же духе», — написал он.

Первая ракетка России 17-летняя Мирра Андреева одержала победу над лучшей теннисисткой мира белоруской Ариной Соболенко в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе. Россиянка выиграла второй «тысячник» за месяц — 22 февраля она победила на турнире в Дубае, став самой молодой чемпионкой соревнований этой серии. Всего на счету Андреевой теперь три трофея WTA за карьеру. Она заняла третье место в списке самых молодых победительниц турнира в Индиан-Уэллсе после Мартины Хингис (1998) и Серены Уильямс (1999).

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