Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера Александра Роднянского* к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Также суд на четыре года запретил Роднянскому* администрировать сайты. Прокуратура просила для Роднянского* 9 лет и 6 месяцев колонии, а также пятилетний запрет на администрирование интернет-страниц.

Роднянскому* вменялось распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стали посты продюсера в соцсетях в марте и октябре 2022 года об обстрелах Мариуполя, Киева, Днепра и Запорожья, пишет «Медиазона»*.

По версии обвинения, Роднянский*, находясь за пределами России, «распространил для просмотра неограниченного числа пользователей» в соцсети две публикации, «содержащие под видом достоверных сведений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции».

В октябре 2022 года Минюст внес Роднянского* в реестр иноагентов. В апреле 2023-го Басманный суд заочно арестовал его. Продюсер объявлен в международный розыск. На имущество Роднянского* наложен обеспечительный арест.

Александр Роднянский* — гражданин Украины. Он продюсировал такие фильмы, как «Восток — Запад», «Водитель для Веры», «Солнце», «9 рота», «Питер FM», «Жара», «Обитаемый остров» «Елена», «Левиафан», «Облачный атлас», «Сталинград», «Нелюбовь», «Дылда», «Чернобыль». Роднянский осудил военную операцию на Украине и живет за пределами России.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов