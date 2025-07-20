Бывшего продюсера групп «Тараканы!», Louna и «Слот», гражданина США Трэвиса Лика, осужденного на 13 лет по делу о наркотиках, отправили отбывать наказание в ИК-6 во Владимирской области. Об этом RTVI сообщил адвокат американца Кирилл Мариненко.

По словам адвоката, возможный обмен, о котором в феврале писало Associated Press, пока так и не произошел. Поэтому после того, как приговор по делу Лика вступил в силу, тот был отправлен в колонию.

«Сейчас в ИК-6 Владимирской области», — добавил Мариненко.

Колония, расположенная во владимирском поселке Мелехово, известна в том числе тем, что в 2022 году там содержался оппозиционер Алексей Навальный. Это колония строгого режима, которая не раз попадала в СМИ в связи с сообщениями о пытках заключенных.

53-летний гражданин США Трэвис Лик был осужден в 2024 году Хамовническим судом Москвы за производство и продажу наркотиков в крупном размере. Вместе с ним к восьми годам колонии была приговорена и его сообщница: 24-летняя россиянка Вероника Грабанчук. В апреле 2025 года Мосгорсуд оставил приговор Лику и Грабанчук в силе.

Отслуживший в ВВС США Лик живет в России с 2010 года. Несколько лет он преподавал английский в «Институте иностранных языков ДС». Также американец стал продюсером группы «Тараканы!», сотрудничал с группами «Слот» и Louna, а также запустил собственный проект «Лови Ночь».

В феврале Россия и США провели обмен заключенными, в результате чего домой вернулся экс-сотрудник американского посольства в РФ Марк Фогель, получивший 14 лет за контрабанду наркотиков. После этого президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре в Америку должен вернуться еще один заключенный. В Госдепе США при этом добавили, что Трамп намерен вернуть домой всех заключенных в РФ американцев. А Associated Press назвало девять имен граждан США, которые могут попасть в обменный список. Среди них был и Трэвис Лик.