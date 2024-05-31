Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) Dekoder — gGmbH. На созданном ею одноименном портале публикуются аналитические статьи на русском и немецком языках, которые в российском надзорном ведомстве сочли «бездоказательными».

В сообщении Генпрокуратуры говорится, что на сайте Dekoder размещаются «заведомо недостоверные, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации сведения», а партнерами проекта выступают иноагенты и организации, деятельность которых в стране признана нежелательной.

«Там размещаются исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России», — говорится в решении Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве также утверждают, что представители Dekoder публикуют «противоречащие здравому смыслу» материалы, обвиняющие российское руководство в «искажении истории, тоталитаризме и экспансии». В своей деятельности НПО продвигает «деструктивные идеи» и пытается дестабилизировать обстановку внутри России, заключили в Генпрокуратуре.

Dekoder — gGmbH основана в 2015 году в Германии по инициативе философа и публициста Мартина Кроса. На одноименном портале указано, что онлайн-платформа связывает журналистов и ученых Германии с независимыми коллегами из России и Беларуси. Проект позиционирует себя как «мост между германскими и российскими масс-медиа и наукой» и «проводник в мир общественных дискуссий обеих стран». Сайт доступен на русском и немецком языках.

В середине мая правительство России поддержало законопроект, который позволяет признавать нежелательными любые иностранные организации, в том числе учрежденные зарубежными госорганами. Сейчас нежелательной может быть признана деятельность только неправительственных организаций.

По задумке депутатов, после принятия поправок в закон участие в деятельности нежелательной организации будет грозить гражданам штрафом в размере до 500 тыс. рублей, а также лишением свободы на срок до четырех лет.