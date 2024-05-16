Генпрокуратура России признала нежелательной организацией проект SOTA media. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Публикуемые SOTA media материалы представляют собой не что иное, как откровенные попытки дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе», — говорится в сообщении.

Деятельность SOTA media поощряется «западными вдохновителями» и «имеет цель подорвать духовно-нравственные основы российского общества», считает Генпрокуратура.

В ведомстве напомнили, что сайт издания был заблокирован из-за «регулярного распространения» фейков и материалов, дискредитирующих действия российской власти и армии.

По версии Генпрокуратуры, руководство SOTA media «действует по заданию» телеканала «Дождь»* и издания The Insider*, которые уже признаны нежелательными в России, а также «активно взаимодействует» с проектом ««ОВД-Инфо»**, включенным в реестр иностранных агентов.

В середине мая правительство России поддержало законопроект, который позволяет признавать нежелательными любые иностранные организации, в том числе учрежденные зарубежными госорганами. Сейчас нежелательной может быть признана деятельность только неправительственных организаций.

Законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны Василием Пискаревым. Документ внесли в нижнюю палату в феврале 2024 года, дата его рассмотрения в первом чтении пока не назначена.

* признан(о) в России нежелательной организацией

** признан Минюстом России иноагентом