В ближайшие дни в Москве будет жара без осадков, однако ночью во второй половине рабочей недели возможно понижение температуры. Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в разговоре с RTVI рассказала, какая погода ожидается в столице.

Погода у нас будет очень теплая, для кого-то жаркая. Большую часть недели в Москве прогнозируется температура около 30 градусов. Завтра, 9 июля, превышение климатической нормы составит два-три градуса.

Будут дни с сильной жарой, когда температура поднимется выше 30 градусов. Но будут и более прохладные дни. В среду, 10 июля, — 26-28 градусов, 11 июля — 27-29 градусов, 12 июля — 28-30 градусов.

Ночи будут не «тропическими», как их называли недавно, они будут более комфортными и позволят передохнуть от полуденного зноя. Ночью температура будет от 10 до 18 градусов. В центре города, как правило, бывает на три градуса теплее.

В прогнозе на пять дней только к 13 июля появляется местами небольшой кратковременный дождь. Рабочая неделя преимущественно без осадков. Но по области во второй половине дня 9 июля возможны местами кратковременные дожди.

Летняя, комфортная погода для отдыха, не для работы. Температура воды в московских водоемах порядка 23 градусов, на северо-западе — 19 градусов, где-то может быть до 24 градусов.

В такой ситуации, поскольку каждый день переменная облачность, хотя высота солнца над горизонтом начинает уменьшаться, это незаметно. Индекс ультрафиолетового излучения все равно еще достаточно высокий.

Обычные рекомендации — в середине дня не нужно находиться под прямыми солнечными лучами, нужно обязательно уходить в тень. Кто-то может пользоваться защитными кремами. Безусловно, нужно носить головные уборы с широкими полями, выбирать одежду светлых тонов. И рукава подлиннее.

Из негативных моментов — может увеличиться пожарная опасность, потому что значительных осадков не прогнозируется. То есть нужно выполнять определенные требования по противопожарной безопасности в лесах, в парках.

Также все время у нас есть умеренный ветер — никаких застойных явлений, таких как нерассеивание вредных примесей в приземном слое, не должно быть.

За исключением 12 числа, когда прогнозируется слабый ветер — могут проявиться предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях для рассеяния вредных примесей. А так, в общем-то ветерок все время есть.