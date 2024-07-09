Установившаяся в России жара сохранится в ближайшие дни, но в некоторых регионах немного спадет из-за северного ветра. Осадки будут кратковременными и ожидаются лишь местами, сообщили «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова и руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов.

В Москве и Подмосковье жаркая погода сохранится как минимум до 20 июля, рассказала Позднякова. По ее словам, максимальная температура будет достигать отметки в 30-31 градус «не каждый день», но будут преобладать значения в 27-29 градусов. По области ожидается плюс 24-29.

На следующей неделе в отдельные дни возможны кратковременные дожди, до конца текущей недели осадков существенных ждать не стоит.

На юге европейской части России жара сохранится как минимум до конца недели. В Краснодарском крае в условиях аномальной жары действует штормовое предупреждение, сообщают «Метеоновости». До 11 июля на Кубани прогнозируется до +41.

По прогнозу Поздняковой, в Калмыкии в начале следующей недели северный ветер снизит температуру на пять-семь градусов, но осадков не ожидается.

В Крыму средняя температура в ближайшие три дня будет превышать норму на семь градусов. Днем воздух будет прогреваться до 33-38 градусов. До 11 июля в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На Кавказе, за исключением Сочи, возможны кратковременные дожди, сообщила Позднякова. На Нижней Волге, от Волгограда до Астрахани, где в последние дни было около 40 градусов, жара за счет северного ветра немного спадет, но температура все равно будет превышать +30, рассказала метеоролог.

По прогнозу руководителя прогностического центра «Mетео» Александра Шувалова, на европейской части России аномальная жара, превышающая средние значения на три-пять градусов, сохранится до конца июля.

Сильная жара стала причиной массовых отключений электричества в некоторых регионах России. Без света остаются около 600 тысяч человек, ведутся восстановительные работы, сообщила пресс-служба Минэнерго.

В Ростовской области без энергоснабжения находятся 324 тысячи человек, в Краснодарском крае и Адыгее — 181 тысяча человек, в Астраханской области — 94,3 тысячи потребителей, уточнили в ведомстве.