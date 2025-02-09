Танкер Koala, на борту которого 130 тыс. т мазута, получил повреждения и начал тонуть в Ленинградской области, пишут Baza и «Известия». По данным источников телеграм-канала, в машинном отделении судна «произошло несколько взрывов, после чего судно начало наполняться водой».

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что утром 9 февраля в порту Усть-Луга на танкере «Коала» произошел «техногенный инцидент» во время запуска двигателя, в результате которого было повреждено машинное отделение.

«Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует. Экипаж эвакуирован, пострадавших нет. Проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установлению причины аварии», — рассказал он.

UPD: Росморречфлот подтвердил информацию о взрыве на борту танкера Koala, уточнив, что угрозы затопления и пострадавших нет, проводится расследование. «При подготовке к работе главного двигателя, по предварительным данным, произошел взрыв в машинном отделении, из-за чего экипаж был вынужден эвакуироваться на берег. Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал. <…> Вокруг танкера установлены боновые ограждения, идет подготовка к обследованию подводной части судна», — заявили в ведомстве.

Baza уточняет, что танкер, на борту которого 24 человека (из них четверо россиян, восемь грузин и 12 жителей Индонезии), ходит под флагом Антигуа и Барбуды, стоял в морском порте в Усть-Луге.

Судно загрузили ночью и, когда оно готовилось к отплытию, в машинном отделении «прогремели три мощных взрыва». Их причина не указывается.

Экипажу, по данным Baza, удалось выбраться на берег, никто не пострадал. Танкер начало затапливать и в итоге он сел на мель. Спасатели установили боновые ограждения. По предварительной информации, утечки нефтепродуктов не произошло.

«Известия» со ссылкой на источник пишут, что в порту Усть-Луга тонет танкер, на борту которого 130 тыс. т мазута. Собеседник газеты подтверждает информацию и о том, что судно ходит под флагом Антигуа и Барбуды, а разлива нефтепродуктов нет.

Согласно данным сервиса для отслеживания местоположения судов VesselFinder, танкер Koala построен в 2003 году. В Усть-Лугу он прибыл 6 февраля. В МЧС России ситуацию не комментировали.

В региональном СК на транспорте сообщили, что тонущее судно не повреждено, погибших и пострадавших нет. Проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности движения транспорта, ожидается прибытие водолазов для осмотра танкера.

Ранее в Невельском районе Сахалинской области ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера из-за севшего на мель китайского балкера, сообщили в ГУ МЧС России по региону. Глава Сахалина Валерий Лимаренко заявлял, что разлива топлива не зафиксировано, угрозы жизни и здоровью экипажа нет.

Baza писала, что речь идет о китайском судне «Анг Янг-2», на борту которого находятся 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля.