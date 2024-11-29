Производители молочной продукции после переговоров с торговыми сетями и регуляторами начали снижение цен по социально значимым продуктам, пишут «Известия». Скидки на масло составят до 15%, на молоко — до 10—15%.

Речь идет о таких поставщиках, как «Молвест», «ЭкоНива», «Ренна» и не только. Как рассказал газете гендиректор «Молвеста» Анатолий Лосев, суть договоренностей заключается в том, что они «выделят несколько позиций товаров для поддержки социально незащищенных слоев населения — пенсионеров, малообеспеченных граждан и т.д.».

«Это будет молоко в недорогой упаковке 2,5% жирностью, на которое снижение цен составит порядка 10%, и масло крестьянское 72% жирности, снижение по нему на 7—10%. Кроме того, мы просим, чтобы свою наценку, примерно на 5% снизили сети», — объяснил он.

Лосев сообщил, что решение о снижении цен на социально значимые товары принято до конца года. Вопрос о продлении договоренностей будет поднят в начале 2025-го, стороны при его обсуждении будут исходить из ситуации на рынке.

«При этом хочу обратить внимание, что сырье с начала года выросло на 27%, а рентабельность молочной переработки обычно 4—5%. И нам неоткуда сегодня компенсировать эти выпадающие потери. Поэтому мы стараемся делать все возможное, но очередное повышение ключевой ставки очень сильно ударит по экономике нашего предприятия», — добавил он.

В группе компаний «Ренна» сообщили изданию, что серия промоакций начнется в преддверии новогодних праздников. В компании «ЭкоНива» отметили, что с 1 ноября уже снизили на 5% цены на сливочное масло и предупредили об этом торговые сети.

Что говорит ФАС

В Федеральной антимонопольной службе заявили «Известиям», что уже ведут работу по стабилизации цен и ограничению торговой наценки на социально значимые продовольственные товары. По информации ведомства, «Пятерочка», «Перекресток», «Слата», «Красный Яр», «Виктория», «Покупочка», интернет-гипермаркет «Впрок», «Ашан», «Атак», «Магнит» и «Дикси» сообщили, что «готовы расширить перечень товарных позиций с наценкой, ограниченной на уровне до 5—10%».

Представители регулятора уточнили, что снижать цены на социально значимые продовольственные товары отказались «Метро», «Лента», «Мария Ра» и «Монетка».

Как рассказал газете глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев, сейчас производители и торговые сети ищут варианты поддержания доступности востребованных товаров.

Что говорит Минсельхоз

В министерстве сообщили «Известиям», что ведут системную работу, направленную на обеспечение стабильной ситуации на продовольственном рынке, в частности, и по молочной продукции. В ведомстве считают приоритетной задачей наращивание производства сырья, объемы которого растут ежегодно.

Например, в 2024 году производство сырого молока за январь—октябрь в сельхозорганизациях выросло на 3,1% по сравнению с тем же периодов в 2023-м, составив 17,3 млн т. На поддержку молочной отрасли, рассказали в министерстве, до конца этого года планируется направить около 63 млрд рублей.

В конце ноября правительство разрешило регионам заключать соглашения с производителями и торговыми сетями о стабилизации цен на любые товары, не только на социально значимые. Это не касается продукции, стоимость которой регулируется государством.