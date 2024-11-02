России пришлось прибегнуть к закупке зарубежного сливочного масла из-за того, что в стране слишком много «вырезали» поголовья скота. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. Так он прокомментировал сообщение о том, что Москва предложила Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставить тарифную льготу на поставки в Россию сливочного масла в объеме до 30 тыс. тонн.

«У нас Нечерноземье давало 35% молочной продукции. А сегодня в некоторых районах вырезали в 8-9 раз поголовья больше, чем было в 90-х годах прошлого века. Купить можно за границей масло, это не проблема. Но надо производить у себя, для своего потребителя, тогда будет все нормально. <> Этот ларчик легко открывается», — сказал Кашин.

Он отметил, что государство на всех уровнях должно больше уделять внимание проблемам сельскохозяйственной отрасли, помогать ее представителям, чтобы «возродить отрасль животноводства».

«Мы давно предложили сделать федеральный проект по производству молока и молочной продукции, увеличить поголовье крупнорогатого скота, чтобы у нас как минимум было 8,5 млн голов дойного стада во всех категориях хозяйств, включая личные подсобные. Мы должны производить молока минимум 45 млн тонн с тем, чтобы обеспечить научно обоснованную норму россиян», — добавил депутат.

И хотя достаточное количество молока закупалось в Беларуси и других странах, но для решения проблем, в том числе связанных с нехваткой сливочного масла, нужно «производить продукты первой необходимости в своем государстве», подчеркнул Кашин.

«Рынок легко отдать свой, его трудно завоевать в других странах. Не раз говорил, что нам необходимо восстановить производство молока в России до уровня, если не 50 млн тонн молока [как в конце XX века], то хотя бы до 45 млн тонн. Это минимальное количество, которое мы должны производить», — сообщил собеседник RTVI.

Ранее в Евразийской экономической комиссии сообщили, что к ним от России поступило предложение предоставить на полгода тарифную льготу на поставку не более 30 тыс. тонн сливочного масла.

В пресс-службе ведомства отметили, что действия Москвы направлены «на сдерживание роста потребительских цен на социально значимый продовольственный товар и недопущения его дефицита на внутреннем рынке».

РБК со ссылкой на Россельхознадзор написал, что ОАЭ с 18 октября впервые начали поставку сливочного масла в Россию, по состоянию на 2 ноября ввезено 90 т. Кроме того, с конца октября Турция поставила в Россию 20 т сливочного масла.

Что происходит со сливочным маслом в России

В конце октября стало известно, что крупные производители сливочного масла в России начали сокращать производство или приостанавливать отгрузку продукции торговым сетям, а также предупреждать их о повышении цен на эту категорию товара. Среди таких компаний указывались компания H&N (бренд «Простоквашино»), «Милком», «Альметьевский», «Молкомбинат Кунгурский», «Ирбитский молочный завод» и многие другие. Причиной все компании называют дефицит сырья.

Ранее «Известия» сообщили, что из-за роста цен на сливочное масло Россия может на несколько месяцев ввести режим беспошлинного таможенного ввоза этого продукта из дружественных стран и не входящих в ЕАЭС. В Минсельхозе рассказали изданию, что поставки также идут из Индии и Ирана, так как обе страны являются крупными экспортерами сливочного масла.

С начала 2024 года цены на сливочное масло в России выросли более чем на 23% из-за увеличения стоимости молока и молочных продуктов. По словам доцента кафедры экономической Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкина, это вызвано, прежде всего, ростом тарифов на ЖКУ и электроэнергию, логистику, ветеринарные препараты и упаковку.