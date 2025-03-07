Объем производства водки в России с января по февраль 2025 года снизился на 26,3%, достигнув самого низкого показателя с 2017 года. Об этом пишет «РБК-Вино» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК) и статистику Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Производство водки по сравнению с 2024 годом снизилось до 7,6 млн декалитров. До этого минимальный объем производства водки фиксировался с января по февраль 2021 года — 9 млн дал. Объем производства алкогольной продукции в целом, исключая пиво, сидр и медовуху, за два месяца нового года сократился на 25,6% — до 19,9 млн дал. В прошлом году он составил 26,8 млн дал.

Как рассказал «РБК-Вино» президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский, на снижение объема производства водки могли повлиять следующие факторы:

повышение акцизов и минимальной розничной цены на бутылку водки,

«активная антиалкогольная кампания» в регионах,

традиционно малое производство продукции в январе.

«Все же повышение цены было серьезным — сразу на 50 рублей», — отметил Московский.

При этом, по его словам, такие низкие показатели можно объяснить загруженностью складов. Он отметил, что следует смотреть прежде всего на показатели продаж.

«Возможно, что у производителя еще остались запасы с прошлого года. И в это верится больше, чем в то, что ограничения торговли в нескольких регионах или антиалкогольная деятельность Минздрава принесли такой результат», — подчеркнул эксперт.

По данным «РБК-Вино», заметнее с января по февраль снизилось производство слабоалкогольной продукции — на 92,1%, до 211,2 тыс. дал, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом (-89,7%, 1,2 млн дал) и плодовой алкогольной продукции (-87,9%, 241,2 тыс. дал). Издание отмечает, что это связано с изменением маркировки: из-за повышения акцизов производители перераспределили их в другой раздел статистики — «бродильные напитки».

Кроме водки, упали объемы производства коньяка (-18,3%), ликеро-водочных изделий (-14,8%), а также в категории «другие спиртные напитки», куда входят ром, виски, джин, соджу и др. (-21,2%). При этом за первые два месяца 2025 года тихие и игристые виноградные вина показали рост объема производства. Первые прибавили 14,8% до показателей в 5,1 млн дал, вторые — 16,1% до 2,4 млн дал.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз назвал показатели производства водки и другого алкоголя в России «подозрительными». По его словам, такого падения в этой категории «не должно быть»: в прошлом году «грандиозного перепроизводства», которое могло бы привести к таким результатам, не было.

По данным Росалкогольтабакрегулирования на конец 2024 года, потребление алкоголя в России достигло максимального уровня за все время наблюдения. Общее потребление спиртного, не считая пива, увеличилось на 21%, а пиво россияне стали употреблять на 40% чаще. Эксперты объяснили рост потребления вина отсутствием путешествий, а пива — подорожанием вина.