Прокуратура Боснии и Герцеговины потребовала от полиции задержать президента Республики Сербской (административное образование в составе БиГ) Милорада Додика, главу кабмина Радована Вишковича и председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Об этом пишет Fokus со ссылкой на канцелярию премьера.

Чиновники обвиняются в посягательстве на конституционный строй.

«Если Додик, Стевандич и Вишкович не будут задержаны, будет выдан внутренний ордер, на основании которого любое полицейское управление БиГ сможет их арестовать», — сказано в сообщении канцелярии.

В случае, если арест не производится по внутреннему ордеру, выдается ордер Интерпола или международный ордер.

По словам пресс-секретаря государственного агентства расследований и охраны (SIPA) Елены Миовчич, приказ уже поступил в ведомство.

«Это их дело, их служебная записка, их приказ. На данном этапе я больше ничего сказать не могу», — сказала она.

26 февраля суд БиГ заочно приговорил Додика к одному году лишения свободы из-за несоблюдения решений высокого представителя и Конституционного суда Боснии. Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано, окончательный приговор будет вынесен до конца 2025 года.

Если осуждение станет окончательным, полномочия Додика будут прекращены, его лишат наград и отличий, также политику запретят работать в государственных органах, пояснили в суде.

Додик заявил, что Республика Сербская не признает решение боснийского суда. Он также анонсировал принятие парламентом законов о запрете работы судов, прокуратуры и спецслужб БиГ на территории республики.

В 1992 году Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, созданы три образования — Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).

Должность высокого представителя в БиГ была введена в конце 1990-х годов для исполнения Дейтонского мирного соглашения, положившего конец гражданской войне в Боснии. Высокий представитель имеет право изменять законы, выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти, а также снимать с постов должностных лиц. Республика Сербская — образование в составе БиГ.

В 2021 году Кристиан Шмидт был назначен высоким представителем в Боснии и Герцеговине без утверждения в Совбезе ООН, в связи с чем Республика Сербская не признает его легитимность. Парламент образования в 2023 году принял указы о неподчинении решениям Конституционного суда БиГ и невыполнении распоряжений высокого представителя. Шмидт отменил эти указы, но власти Республики Сербской продолжили их выполнять.