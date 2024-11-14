Французская прокуратура просит приговорить лидера правой партии «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы, три из которых — условно, по делу о растрате средств в Европарламенте, сообщает агентство France TV Info. Свою позицию сторона обвинения озвучила в ходе судебного заседания 13 ноября.

Также прокуроры потребовали оштрафовать Ле Пен на €300 тыс. и запретить ей избираться в органы власти в течение пяти лет. При этом в 2027 году лидер «Национального объединения» планировала участвовать в президентской гонке, отмечает агентство.

Помимо прочего сторона обвинения запросила штраф в размере €2 млн и для партии, которую представляет политик. По мнению прокуроров, RN стала соучастником хищения средств Европарламента.

По информации агентства, прокуратура затребовала лишить права на избрание в органы власти еще 24 политиков, фигурирующих в деле. Среди них — девять бывших членов Европарламента. В надзорном органе пояснили, что применение такого наказания к политикам позволило бы «избежать повторения ситуации» и помогло бы «в охране общественного порядка». Прокуроры потребовали немедленного применения наказания о запрете избираться.

Марин Ле Пен сочла приговор прокуратуры «насилием» и выразила надежду, что суд не поддержит сторону обвинения, передает телеканал BFMTV.

«Я думаю, что сторона обвинения хочет лишить французов возможности голосовать за тех, кого они хотят, а также разрушить партию», — заявила Ле Пен после суда, комментируя требование прокуратуры.

Судебные слушания должны продлиться до 27 ноября. Предполагается, что приговор будет вынесен в начале 2025 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя дело Ле Пен, обратила внимание на положение демократии во всей Франции.

«Кучно пошло: Дуров, Ле Пен — демократия во Франции разбушевалась», — написала она в телеграм-канале.

Дело против Ле Пен и «Национального объединения»

В конце сентября в Париже начался суд по делу Марин Ле Пен и ее однопартийцев. Всего в деле фигурируют 27 человек, включая отца Ле Пен — основателя партии «Национальный фронт», позднее преобразованной в «Национальное объединение», 96-летнего Жана-Мари.

Обвинение основано на отчете Европарламента, который французские правоохранительные органы получили анонимно еще в марте 2015 года. В нем утверждалось, что нанятые в помощь евродепутатам ассистенты в то же время были официально трудоустроены в «Национальном фронте». Согласно внутренним правилам, выделенные Страсбургом средства на помощников евродепутатов нельзя тратить на финансирование партий.

Судебное расследование по обвинениям в злоупотреблении доверием, мошенничестве, подлоге и скрытой деятельности началось в декабре 2016 года. Подозреваемым вменяют незаконное присвоение суммы в размере почти €3 млн в период с 2004-го по 2016 год. По данным следствия, «Национальный фронт» забирал себе по €21 тыс., ежемесячно выделяемые каждому евродепутату на оплату работы ассистентов.

Как следует из обвинительного заключения, один из сотрудников, нанятых в качестве помощника евродепутата, был личным секретарем Жан-Мари Ле Пена. Другой сотрудник, получавший зарплату из бюджета Европарламента, очень часто находился в штаб-квартире партии в Нантере.