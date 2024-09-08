Против рэпера Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело из-за неисполнения обязанностей иноагента, подтвердила прокуратура Москвы. Ранее о деле в отношении рэпера сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник.

Дело заведено по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), максимальное наказание по ней — до двух лет лишения свободы.

«Расследование на контроле в прокуратуре», — отметили в надзорном ведомстве.

Источник в правоохранительных органах в беседе с РИА Новости отметил, что Моргенштерн* в течение длительного времени публиковал материалы в телеграм-канале и на YouTube без специальной пометки.

Столичная прокуратура еще в июне направила в СК материалы проверки для возбуждения дела в отношении Моргенштерна*. Решение объяснялось тем, что исполнитель был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 2, 4 ст. 19.34 КоАП), но продолжил публиковать посты в соцсетях без маркировки. В июле суд в четвертый раз оштрафовал рэпера за нарушение правил деятельности иностранного агента.

Минюст внес рэпера в реестр иноагентов в мае 2022 года. В ведомстве заявили, что Моргенштерн* «осуществлял политическую деятельность» и получал иностранное финансирование от компании Yoola Labs (международная медиасеть, которая работает с блогерами и созданная выходцами из России, Латвии и Украины).

В ноябре 2023 года вышло интервью Ксении Собчак с Моргенштерном*. Журналистка в беседе привела в пример солиста группы «Звери» Романа Билыка, который выступил в зоне военной операции, и «концерты у него больше не отменяют». Моргенштерн* тогда сказал, что будет «тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит».

После выхода интервью глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что организация готова «протянуть руку» Моргенштерну*, если тот готов «встать на путь исправления». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместной практику российских музыкантов ездить в зону боевых действий, чтобы «получить индульгенцию» и снова выступать в стране.

* признан Минюстом России иноагентом