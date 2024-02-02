Прокуратура Иркутской области потребовала на год увеличить срок заключения жителю Усть-Илимска Руслану Зинину, приговоренному к 19 годам лишения свободы по делу о ранении военкома. Об этом сообщает правозащитный проект «Зона солидарности» со ссылкой на апелляционную жалобу гособвинения.

По мнению прокуратуры, суд не учел отягчающие обстоятельства: что Зинин напал на военкома, который «осуществлял служебную деятельность», в период мобилизации и с использованием оружия.

Инцидент с участием Зинина произошел через пять дней после объявления в России частичной мобилизации. Мужчина получил повестку и 26 сентября 2022 года пришел в военкомат Усть-Илимска. Он трижды выстрелил из обреза в военкома Александра Елисеева, а затем разлил по полу горючую жидкость и поджег ее. Военком выжил и выписался из больницы в ноябре.

Согласно материалам суда Зинин «решил совершить террористический акт», чтобы сорвать свою отправку к месту прохождения службы. Сам мужчина утверждал, что хотел предотвратить мобилизацию своего двоюродного брата.

19 января суд приговорил Зинина к 19 годам лишения свободы. Прокуратура просила для него 20 лет колонии. Зинина признали виновным в совершении теракта, незаконном изготовлении и хранении оружия. Согласно приговору, первые семь лет срока он проведет в тюрьме, оставшуюся часть ― в колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор. В октябре 2023 года Росфинмониторинг внес Зинина в перечень экстремистов и террористов.